Mundial 2026: qué canales y plataformas transmitirán los partidos

El Mundial 2026, que se disputará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá , contará con 48 equipos y 104 partidos. En el país ya está confirmado en que canales y plataformas podrán verse los partidos incluyendo los de la Selección Argentina.

DSports es el único que tiene los 104 juegos, desde el inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cuenta regresiva. La Selección Argentina ya está en Estados Unidos: comienza el sueño mundialista

La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow , en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+ . Es decir, Flow y Paramount+ también dispondrán de todos los partidos.

Otras opciones para ver el Mundial 2026

Mientras que TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros del Mundial y , extraoficialmente, emitirá 52 partidos del Mundial 2026.

Telefe tendrá 32 encuentros en su pantalla y la TV Pública, apenas 10. Esta última, de hecho, retransmitirá la producción de DSports.

ESPN se sumó a la grilla con Disney + Premium y a través de la plataforma digital se transmitirán 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16° de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Serán, en total, 30 encuentros con la Selección Argentina.