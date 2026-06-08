Mundial 2026: qué canales y plataformas transmitirán los partidos

El Mundial 2026, que se disputará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 equipos y 104 partidos. En el país ya está confirmado en que canales y plataformas podrán verse los partidos incluyendo los de la Selección Argentina.
En la cuenta regresiva para el Mundial 2026, se confirmaron las pantallas para todos los partidos incluyendo los de la Selección Argentina.
El Mundial 2026, que se disputará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 equipos y 104 partidos. En el país ya está confirmado en que canales y plataformas podrán verse los partidos incluyendo los de la Selección Argentina.
DSports es el único que tiene los 104 juegos, desde el inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Es decir, Flow y Paramount+ también dispondrán de todos los partidos.
Mientras que TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros del Mundial y , extraoficialmente, emitirá 52 partidos del Mundial 2026.
Telefe tendrá 32 encuentros en su pantalla y la TV Pública, apenas 10. Esta última, de hecho, retransmitirá la producción de DSports.
ESPN se sumó a la grilla con Disney + Premium y a través de la plataforma digital se transmitirán 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16° de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Serán, en total, 30 encuentros con la Selección Argentina.