Por qué Franco Zunino no pudo tener sexo con Nenu López en Gran Hermano

Franco Zunino se convirtió en el galán de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pero con Nenu López le llegó el momento de tener intimidad. En medio del alboroto de una de las habitaciones del reality, el joven no pudo tener sexo con la participante.

El entrenador llegó más lejos que con Luana Fernández, pero no llegó a concretar con Nenu López. “Cómo se ve que no cul… hace tres meses, no puedo”, le espetó a la bailarina.

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El colmo de Franco Zunino fue el comentario que le hizo Yisela “Yipio” Pintos desde el otro rincón de la habitación, sin temor a poner en palabras la incomodidad que reinaba en el cuarto. “Zuni, ojalá que no se te pare”, disparó la uruguaya.

Ante las quejas de Yipio porque no la dejaban dormir, Franco Zunino y Nenu López se fueron a la cocina para tratar de hablar sobre lo sucedido.

Luego, decidieron tratar de tener otro intento. Las manos de ambos fueron y vinieron debajo de la sábana, pero luego de un rato la desazón invadió nuevamente a Franco Zunino. “No puede ser, me quiero matar”, se lamentó el joven.

image Sexo en Gran Hermano.

Días atrás, Nenu López fue en busca de consejos de Yanina Zilli y Mariela Prieto, mujeres experimentadas, para lidiar con la duda que tiene Zunino de ir a fondo con ella o tener en cuenta a Micaela, la joven que espera por él afuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.