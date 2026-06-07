lunes 08 de junio de 2026
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7 de junio de 2026
¡Ups!

Carla De Stéfano, ex participante de Gran Hermano, tuvo que desmentir su muerte

Carla De Stéfano, la “Chula” de Gran Hermano, publicó un video luego que un posteo en las redes aseguraran que había fallecido.

Carla de Stefáno, de Gran Hermano.&nbsp;

Carla de Stefáno, de Gran Hermano. 

"No puedo creer la falta de ética, moral, escrúpulos, límites y principios para poner una barbaridad sin ningún tipo de fundamentos y sin chequear nada", comenzó la ex Gran Hermano.

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Y sumó: "Me empezaron a preguntar varias personas si yo estaba bien, si estaba viva. Yo no puedo ver una noticia así que es todo una mentira, donde te están matando, por suerte gracias a Dios estoy viva".

"Lo que no puedo creer es la falta de seriedad, como una página así tiene 135 mil seguidores, desinformando completamente. Si casualmente llega a ver esto un hijo mío en el colegio, el daño que le van a provocar hasta que se entere que yo estoy viva", continuó indignada Carla De Stéfano en su posteo.

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Carla de Stefeno de Gran Hermano.

Carla de Stefeno de Gran Hermano.

Y cerró: "¿Cómo alguien puede hablar semejante barbaridad tan deliberadamente sin chequear nada con tal de tener vistas? Un horror no lo puedo creer".

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