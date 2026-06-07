Carla De Stéfano, ex participante de Gran Hermano, tuvo que desmentir su muerte

Carla De Stéfano , la exparticipante de Gran Hermano más conocida como Chula en Telefe , realizó un fuerte descargo en su cuenta oficial de Instagram luego de que un posteo en Facebook asegurara que estaba muerta. Contestó sin vueltas a sus seguidores.

"No puedo creer la falta de ética, moral, escrúpulos, límites y principios para poner una barbaridad sin ningún tipo de fundamentos y sin chequear nada", comenzó la ex Gran Hermano.

Todo o nada. Quiénes quedaron en la numerosa placa de Gran Hermano

“Por suerte, gracias a Dios, estoy viva”. La Chula, exparticipante de Gran Hermano, salió a desmentir una insólita noticia que comenzó a circular en redes sociales. pic.twitter.com/XzG22HYVIJ

Y sumó: "Me empezaron a preguntar varias personas si yo estaba bien, si estaba viva. Yo no puedo ver una noticia así que es todo una mentira, donde te están matando, por suerte gracias a Dios estoy viva".

"Lo que no puedo creer es la falta de seriedad, como una página así tiene 135 mil seguidores, desinformando completamente. Si casualmente llega a ver esto un hijo mío en el colegio, el daño que le van a provocar hasta que se entere que yo estoy viva", continuó indignada Carla De Stéfano en su posteo.

image Carla de Stefeno de Gran Hermano.

Y cerró: "¿Cómo alguien puede hablar semejante barbaridad tan deliberadamente sin chequear nada con tal de tener vistas? Un horror no lo puedo creer".