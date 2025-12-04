jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025
Alerta y expectativa.

¿Hay paro de colectivos este viernes?

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) informaron que si esta tarde no se abonan los sueldos se podría confirmar el paro.

Por Diario La Unión
Hace algunos días, las cámaras empresarias de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aseguraron que abonarán los salarios de noviembre en dos pagos.

Las razones para un eventual paro de colectivos

Durante el mes de noviembre, las empresas enviaron una carta al Gobierno donde expresaron que el sector opera “con ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores”. Esta problemática colocó a “numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”.

Tras esto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con un nuevo paro de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para este viernes 5 de diciembre. Si los choferes no reciben el pago completo de los salarios y el medio aguinaldo en diciembre. Sin embargo, como aún no está confirmado el paro, no se sabe qué líneas específicas podrían parar.

“El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”, expresó la UTA en un comunicado.

¿Qué líneas de colectivos pararían?

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), informaron que este jueves a las 18 horas es el plazo límite para abonar los salarios. De forma contraria, se avanzará con el paro de transporte. Con este panorama, se estima que algunas líneas de colectivos que circulen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían paralizar, pero no todas, dado que las relacionadas al grupo DOTA sí prestarían servicio.

