Mundial 2026: la Selección Argentina conocerá este viernes a sus rivales

La Copa del Mundo, la más deseada por las 48 selecciones.

La Selección Argentina conocerá este viernes a sus rivales en la Fase de Grupos del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026 . El sorteo se llevará a cabo en el Centro Jhon Fitzgerald Kennedy, de Washington, con una ceremonia que comenzará a las 14 y podrá verse por DSports y Telefé.

Dirigida por Lionel Scaloni , la Selección Argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022 cuando venció a Francia por penales (4-2), luego de empatar (3-3) en los 120 minutos disputados en el estadio de Lusail. Y buscará ser la tercera en ganar dos Mundiales de manera consecutiva , marca que solamente ostentan Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

“Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear”, dijo Lionel Messi , figura, capitán de la Scaloneta y campeón en Qatar 2022, en lo que será su sexta y última Copa del Mundo. El rosarino admitió que en busca de un nuevo logro Argentina se esforzara, pero que “después por pequeños detalles puede quedar afuera”. Y agregó que “un Mundial es muy difícil”.

Este Mundial tendrá la particularidad de contar con 48 seleccionados clasificados, a diferencia de los 32 de la pasada edición. La Selección Argentina , tres veces campeona, será una de las 12 cabeza de serie, evitándose cruzar con las grandes potencias. La Fase Previa contará de 12 zonas de cuatro integrantes cada uno, donde los dos mejores de cada una y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos. de final, donde comenzarán los cruces de eliminación directa.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, lleva la Copa del Mundo en Qatar.

Con la Selección Argentina, todos los bombos

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombos Mundial 2026 Los cuatro bombos para el sorteo del Mundial.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Por el Repechaje Internacional pelearán por dos cupos Jamaica, Surinam, Bolivia, Nueva Caledonia, Irak y República Democrática del Congo. Por el Repechaje Europeo, que otorgará cuatro plazas, competirán Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Para los bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro de cada uno de los grupos A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón prestablecido por la organización del sorteo. Con la excepción de Europa (UEFA), las reglas estipulan que ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación. En el caso de los europeos, por cantidad de selecciones, un grupo puede tener hasta dos.

Además, las cuatro selecciones mejor rankeadas (no anfitriones) serán distribuidos de forma tal que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí hasta semifinales. Es decir, los 1º y 2º del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación, lo mismo ocurre para 3º y 4º (Francia e Inglaterra).

En qué estadios podría jugar la Selección Argentina

Las sedes serán 16 para albergar todos los partidos. Tres de México: CDM (estadio Azteca), Guadalajara (estadio Akron) y Monterrey (estadio BBVA), Dos de Canadá: Toronto (BMO Filed) y Vancouver (BC Place). Once de los Estados Unidos: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) Boston (Gillette Stadium), Dallas (T&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Ángeles (SoFI Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadkium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Bay Area: Levi’s Stadium) y Seattle (Lumen Field).