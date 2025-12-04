jueves 04 de diciembre de 2025
¡Felicitaciones!

El emotivo video del nacimiento del hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Rocío Marengo y Eduardo Fort compartieron en Instagram la llegada de Isidro, el primer hijo de la pareja, y recibieron un tendal de mensajes en las redes.

Por Diario La Unión
Rocío Marengo y su bebé.

“Bienvenido bebito!!! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10.54 am y pesó 2,480 kg. Gracias a todos por los mensajitos hermosos”, escribió Rocío Marengo en Instagram.

La llegada de Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, se convirtió en el acontecimiento más emotivo del día luego de que la flamante mamá compartiera en su cuenta de Instagram un video íntimo del parto.

Las imágenes, registradas en el momento exacto en que su bebé llegó al mundo, rápidamente se viralizaron y despertaron una ola de mensajes de cariño para la pareja.

Y agregó sobre el nacimiento de su hijo junto a Eduardo Fort: “Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!!!!”.

“No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr Alejandro Falco, reyyyyy la rompes tooooda!!!! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio.. y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo!!!! Son enormes!!!”, cerró su publicación en Instagram.

Rocío Marengo publicó una foto de su hijo con Eduardo Fort en Instagram.

Rocío Marengo y su deseo de ser mamá

Rocío Marengo confesó que “desde chiquita soñaba con ser mamá” y que ese deseo la acompañó incluso cuando su vida profesional la obligaba a postergar planes personales.

En cuanto a su camino hacia la maternidad, no ocultó que fue duro: “Fue duro, porque son muchos tropiezos, muchas piñas”, describió, en referencia a años de tratamientos, esperas y esfuerzos antes de lograr quedar embarazada.

A pesar de las dificultades, tras recibir la noticia de su embarazo confesó que la felicidad le hizo “olvidar todo lo que pasé”.

