El banfileño Ian Lucas ganó el Martín Fierro a la Revelación del año

El joven banfileño Ian Lucas ganó el Martín Fierro a la Revelación del año en la entrega de los galardones de Aptra . El joven estaba ternado luego de haberse consagrado como el campeón en Masterchef Celebrity Argentina 2025/2026, en la pantalla de Telefe.

“Venía de un mundo distinto y entré bien este. Gracias a la gente que nos acompañó en cada cena, fue un proyecto muy lindo y se lo dedico a mi mamá”, declaró Ian Lucas al recibir el premio en el escenario del Hotel Hilton de Buenos Aires.

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Ian Lucas competía en la categoría de Revelación contra Sofía “La Reini” Gonet (Masterchef Celebrity, Telefe) y Laura Grandinetti (Tafí viejo, verdor sin tiempo, El Nueve).

Ian Lucas, de Banfield al Martín Fierro

Nacido el 14 de marzo de 1999 en Banfield, Buenos Aires, Ian Lucas comenzó su carrera en el terreno digital durante su adolescencia.

Su crecimiento fue exponencial gracias a su contenido en YouTube, plataforma donde logró construir una comunidad de millones de seguidores a través de blogs, desafíos y videos de entretenimiento.

image Ian Lucas, con Maxi López y Wanda Nara.

Su gran salto a la popularidad fue a través de MasterChef Celebrity, en la pantalla de Telefe, donde se consagró como el gran ganador. Ahora sigue ligado al canal con nuevos proyectos.