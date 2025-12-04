jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025
Sobre las tablas.

Las Nobles Bestias presenta dos clásicos del teatro argentino

En Las Nobles Bestias de Temperley saldrán a escena dos clásicos del teatro argentino a cargo del grupo Ida y Vuelta y con dirección de Eduardo Nicolau.

Por Diario La Unión
Teatro argentino de Las Nobles Bestias.&nbsp;

Teatro argentino de Las Nobles Bestias. 

En Las Nobles Bestias de Temperley el sábado saldrá a escena el espectáculo “Teatro… siempre teatro”, a cargo del grupo Ida y Vuelta, con dirección de Eduardo Nicolau, con asistencia de dirección de Jorge Massone y el técnico en iluminación y sonido Fernando Vidal.

En un doble programa de teatro, saldrá a escena “Tu cuna fue un conventillo”, un clásico del dramaturgo Eduardo Vacarreza. La puesta cuenta con las actuaciones de Raúl Arrieta, Rubén Vallerino, Leticia Guastavino y Jorge Massone.

La obra retrata la vida en los conventillos porteños de principios del Siglo XX, mostrando la diversidad cultural, los conflictos y las vivencias de inmigrantes y criollos que convivían en esos espacios.

Clásicos del teatro argentino en Las Nobles Bestias de Temperley.

Clásicos del teatro argentino en Las Nobles Bestias de Temperley.

OTRO CLÁSICO DEL TEATRO ARGENTINO EN LAS NOBLES BESTIAS

El programa incluye otro clásico del teatro argentino, “Acuerdo para cambiar de casa”, de Griselda Gambaro y con dirección de Jorge Armento. Actúan María del Carmen Insúa, Susana Vázquez, Nelida López y Leticia Guastavino.

La obra se centra en la interacción de cuatro mujeres internadas en un manicomio y un director que les propone mudarse, mientras que el significado práctico alude a los trámites administrativos y preparativos que se deben realizar al mudarse de una vivienda.

Con toques de humor negro, aborda la salud mental, la marginación y la manipulación a través de los conflictos entre cuatro mujeres recluidas en un asilo y su director.

El Grupo Ida y Vuelta hace 20 años que viene haciendo teatro, mientras que siguen actuando con la misma intensidad y pasión de siempre.

"Encarar este proyecto de dos obras para un elenco de gente muy grande deja en claro que cuando hay voluntad, pasión y talento no hay edad que interfiera en un muy buen resultado. Todo es posible", dice Eduardo Nicolau.

MÁS INFO

“Teatro… siempre teatro”, sábado a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Teatro argentino de Las Nobles Bestias. 
Sobre las tablas.

Las Nobles Bestias presenta dos clásicos del teatro argentino

Por  Diario La Unión