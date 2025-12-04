Las Nobles Bestias presenta dos clásicos del teatro argentino

En Las Nobles Bestias de Temperley el sábado saldrá a escena el espectáculo “Teatro… siempre teatro”, a cargo del grupo Ida y Vuelta, con dirección de Eduardo Nicolau , con asistencia de dirección de Jorge Massone y el técnico en iluminación y sonido Fernando Vidal.

En un doble programa de teatro , saldrá a escena “Tu cuna fue un conventillo”, un clásico del dramaturgo Eduardo Vacarreza . La puesta cuenta con las actuaciones de Raúl Arrieta, Rubén Vallerino, Leticia Guastavino y Jorge Massone.

La obra retrata la vida en los conventillos porteños de principios del Siglo XX, mostrando la diversidad cultural, los conflictos y las vivencias de inmigrantes y criollos que convivían en esos espacios.

El programa incluye otro clásico del teatro argentino, “Acuerdo para cambiar de casa”, de Griselda Gambaro y con dirección de Jorge Armento . Actúan María del Carmen Insúa, Susana Vázquez, Nelida López y Leticia Guastavino.

La obra se centra en la interacción de cuatro mujeres internadas en un manicomio y un director que les propone mudarse, mientras que el significado práctico alude a los trámites administrativos y preparativos que se deben realizar al mudarse de una vivienda.

Con toques de humor negro, aborda la salud mental, la marginación y la manipulación a través de los conflictos entre cuatro mujeres recluidas en un asilo y su director.

El Grupo Ida y Vuelta hace 20 años que viene haciendo teatro, mientras que siguen actuando con la misma intensidad y pasión de siempre.

"Encarar este proyecto de dos obras para un elenco de gente muy grande deja en claro que cuando hay voluntad, pasión y talento no hay edad que interfiera en un muy buen resultado. Todo es posible", dice Eduardo Nicolau.

“Teatro… siempre teatro”, sábado a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.