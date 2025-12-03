Una obra de Mariana Ortiz Losada, a la Fiesta Nacional del Teatro

Mariana Ortiz Losada y el resto del staff en la premiación.

“Tácticas Guaraní” , una obra con autoría y dirección de Mariana Ortiz Losada , donde la artista de la región se mete en su propia historia personal, fue seleccionada en la 39° Fiesta Provincial del Teatro para participar en la Fiesta Nacional.

La obra se pudo ver en el Espacio Disparate de Lanús y otros espacios y fue la representante de la escena teatral la región en el encuentro realizado en La Plata. La juradas fueron Nadia Malvina Pais, Virginia Falcón y Analía Fedra García.

Fue organizado por Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) , Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata y Instituto Nacional del Teatro.

“Luego de una inolvidable función en el hermoso Pasaje Dardo Rocha, regresamos al Dispa, nuestra casa en Lanús, llenos de amor y con este premio que nos colma de honor: representar a la Provincia de Buenos Aires en el Festival de Teatro independiente más grande de nuestro país”, sostuvo Mariana Ortiz Losada .

Y agregó: “Fuimos tres los espectáculos ganadores del certamen en términos formales, sin embargo creemos que cuando las iniciativas culturales del campo popular se juntan y visibilizan, la potencia es inconmensurable".

image Una escena de la obra de teatro de Mariana Ortiz Losada.

Mariana Ortiz Losada, teatro y su historia personal

"Tácticas Guaraní” da voz a una serie de historias encerradas entre asesinatos y clandestinidad. Sugiere la extenuación de una identidad rota, opina sobre el "ser hija de desaparecido" y expone un vínculo inestable con la idea de justicia. Testimonio onírico, policial del suburbio, grotesco argentino.

Rodolfo Ortiz, el papá de Mariana Ortiz Losada, era secretario nacional de la Juventud Guevarista. Fue secuestrado y llevado a la comisaría de Moreno junto a dos de sus compañeros. Luego fue trasladado al centro clandestino de detención El Vesubio.

Su cuerpo apareció en Bernal el 12 de mayo de 1976, junto a los cadáveres de dos mujeres desaparecidas en abril, y fue enterrado en la fosa común de Avellaneda como NN, a pesar de haber sido identificado por la policía bonaerense. Sus restos fueron recuperados por el Equipo de Antropología Forense en 2010.

La obra de teatro, marcada por la historia personal de su creadora, tiene que ver también con un extenso y doloroso proceso judicial por delitos cometidos en la última dictadura militar.