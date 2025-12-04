Detrás de un reconocido corralón en Canning, se escondía un red delictiva para evadir impuestos y lavar dinero

El corralón es muy conocido en Canning, pero detrás se escondía el delito.

El corralón es muy conocido en Canning, pero detrás se escondía el delito.

Tras una investigación fiscalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon en la provincia de Buenos Aires a una organización criminal acusada por evasión fiscal y posible lavado de activos en Canning . En el operativo fueron detenidas 9 personas y se secuestraron más de 30 vehículos, entre camiones y autos.

La causa se inició en agosto del corriente año, a raíz de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora , en el que se pedían pesquisas sobre domicilios correspondientes a distintas personas físicas y jurídicas, quienes en el año 2023 fueron denunciados por ARCA por evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero.

La firma denunciada se trataba de un reconocido corralón de venta de materiales de la zona del corredor Canning - San Vicente, cuyos responsables creaban empresas fantasmas para simular operaciones comerciales y, de esa manera, eludir el pago de tributos o impuestos al fisco.

A partir del análisis realizado por los federales, se pudo establecer un crecimiento económico importante en los últimos años por parte del contribuyente, a la vez que se pudo identificar a las empresas fantasmas utilizadas por el grupo económico, las cuales estaban conformadas por personas sin capacidad económica o de bajos recursos.

Asimismo, se determinaron irregularidades respecto al precio de venta de los lotes de un emprendimiento ubicado en un barrio cerrado que se llevaba adelante en la zona, donde el precio declarado era muy diferente al precio real.

image Se detectaron irregularidades en la venta de lotes de un barrio privado.

En tal sentido, los efectivos realizaron distintas tareas de campo, estableciendo los domicilios y oficinas comerciales de los responsables de la empresa en cuestión, como así también se identificó una estación de servicio ubicada en la zona, cuyos dueños eran los investigados, pero que en la realidad se encontraba a nombre de terceras personas o presta nombres.

Asimismo, se estableció que las empresas “ficticias” constituidas por los investigados eran fondeadas a través de depósitos en efectivo, al tiempo que también realizaban transferencias entre ellas mismas, simulando operaciones comerciales, tratando de ocultar el origen del dinero e inyectándolo en el sistema financiero con apariencia legal.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.49.51 (1) Incautaron US$456 mil allanamientos.

Con todo esto, la justicia de Lomas ordenó 32 allanamientos sobre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda. Los mismos estaban vinculados a las maniobras ilícitas realizadas por dos principales empresas entre otras, vinculadas al mencionado corralón, a raíz de la denuncia realizada por ARCA.

Durante el operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas las principales investigadas, todas argentinas y mayores de edad. Además, se procedió a la clausura de los establecimientos comerciales, relacionados al rubro de la construcción. Asimismo, se secuestraron una flota de 24 camiones, 5 vehículos particulares, dispositivos electrónicos, US$456 mil, 200 euros, $138 mil y documentación.