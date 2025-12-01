Capturaron a más integrantes de una banda narco de Llavallol

Detuvieron a cuatro integrantes de una peligrosa banda narco que operaba con sicarios en Lomas de Zamora y Almirante Brown. Uno de ellos es menor de edad. El grupo tenía una fuerte base en la localidad de Llavallol . El líder sigue prófugo.

La peligrosa organización criminal fue investigada durante los últimos dos años. Se estableció que se dedicaban a la venta de drogas y al sicariato. En más de una oportunidad se pelearon por el control del negocio y protagonizaron ajustes de cuentas que terminaron con 11 muertos .

PRÓFUGO Detuvieron a un sicario peruano que se había ocultado en Lomas

El líder, conocido como “Marvin”, es un narco peruano de 36 años con pedido de captura. Muchos de sus secuaces habían sido detenidos en el marco de 19 allanamientos realizados a fines de agosto. Ahora cayeron cuatro miembros más.

En esta oportunidad, se realizó un nuevo operativo en un domicilio de la calle José Ingenieros , en la localidad de Malvinas Argentinas . Se trata de un lugar que ya había sido allanado anteriormente por venta de drogas, pero que volvió a ser ocupado para esa actividad.

La Policía volvió al lugar y detuvo a un menor de edad y a tres adultos, quienes trabajarían para el poderoso narco peruano. En el operativo incautaron decenas de dosis de cocaína listas para la venta.

Por el momento, los nuevos detenidos figuran como imputados en la causa, por “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización agravada”. Los investigadores siguen tras los pasos de los demás cómplices.

La Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Almirante Brown supervisa todos los operativos para desarticular a la banda. En las últimas semanas, difundieron los rostros de “Marvin” y varios secuaces con el fin de facilitar sus capturas.