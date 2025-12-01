lunes 01 de diciembre de 2025
Escribinos
1 de diciembre de 2025
Allanamientos.

Capturaron a más integrantes de una banda narco de Llavallol

El grupo, dedicado a la venta de drogas y al sicariato, operaba en distintos puntos de Lomas de Zamora (sobre todo en Llavallol) y Almirante Brown.

En los últimos meses hubo decenas de allanamientos.

En los últimos meses hubo decenas de allanamientos.

Detuvieron a cuatro integrantes de una peligrosa banda narco que operaba con sicarios en Lomas de Zamora y Almirante Brown. Uno de ellos es menor de edad. El grupo tenía una fuerte base en la localidad de Llavallol. El líder sigue prófugo.

Lee además
Lo detuvieron tras un allanamiento en la Villa 1-11-14.
PRÓFUGO

Detuvieron a un sicario peruano que se había ocultado en Lomas
Cuatro de los nueve detenidos.
ALLANAMIENTOS

Llavallol: cayó una peligrosa banda narco que operaba con sicarios

El líder, conocido como “Marvin”, es un narco peruano de 36 años con pedido de captura. Muchos de sus secuaces habían sido detenidos en el marco de 19 allanamientos realizados a fines de agosto. Ahora cayeron cuatro miembros más.

marvin
Marvin, el l&iacute;der narco que opera en Llavallol.

Marvin, el líder narco que opera en Llavallol.

Cuatro detenidos por venta de drogas

En esta oportunidad, se realizó un nuevo operativo en un domicilio de la calle José Ingenieros, en la localidad de Malvinas Argentinas. Se trata de un lugar que ya había sido allanado anteriormente por venta de drogas, pero que volvió a ser ocupado para esa actividad.

La Policía volvió al lugar y detuvo a un menor de edad y a tres adultos, quienes trabajarían para el poderoso narco peruano. En el operativo incautaron decenas de dosis de cocaína listas para la venta.

Por el momento, los nuevos detenidos figuran como imputados en la causa, por “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización agravada”. Los investigadores siguen tras los pasos de los demás cómplices.

La Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Almirante Brown supervisa todos los operativos para desarticular a la banda. En las últimas semanas, difundieron los rostros de “Marvin” y varios secuaces con el fin de facilitar sus capturas.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un sicario peruano que se había ocultado en Lomas

Llavallol: cayó una peligrosa banda narco que operaba con sicarios

Cayó en Budge un sicario narco acusado del crimen de un comerciante

Llavallol: jornada de prevención y concientización en el Día Mundial de la lucha contra el VIH

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La campaña recorre diferentes espacios públicos de Lomas de Zamora.
Cuidado de niñeces y adolescencias.

Lomas tiene una campaña de prevención del abuso sexual infantil

Las más leídas

Te Puede Interesar

La historia de la primera calesita de Lomas que inspiró la instalación de otras
Nostalgia

La historia de la primera calesita de Lomas que inspiró la instalación de otras

Por  Sergio Lapegüe