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2 de junio de 2026
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Lomas: construyen veredas y desagües para mejorar la infraestructura urbana

El Municipio de Lomas continúa ejecutando obras en el Barrio El Corcho, ubicado en Lamadrid, donde renuevan desagües, veredas y calzadas.

Lomas: construyen veredas y desagües para mejorar la infraestructura urbana.

Lomas: construyen veredas y desagües para mejorar la infraestructura urbana.

La intervención contempló la renovación del sistema de desagües pluviales sobre las calles Figueredo y Bello, donde se llevó adelante el reemplazo del conducto existente para mejorar la capacidad de drenaje y favorecer el escurrimiento del agua durante los días de lluvia.

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El proyecto se encuentra avanzando con la construcci&oacute;n de m&aacute;s de 1.300 metros cuadrados de nuevas veredas en todo el barrio.

El proyecto se encuentra avanzando con la construcción de más de 1.300 metros cuadrados de nuevas veredas en todo el barrio.

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El objetivo de facilitar la circulaci&oacute;n peatonal y generar espacios p&uacute;blicos m&aacute;s seguros y accesibles.

El objetivo de facilitar la circulación peatonal y generar espacios públicos más seguros y accesibles.

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Se trabaj&oacute; en la construcci&oacute;n de nuevos canteros y tareas de forestaci&oacute;n, pintura y operativos de limpieza integral.

Se trabajó en la construcción de nuevos canteros y tareas de forestación, pintura y operativos de limpieza integral.

Obras para potenciar la infraestructura urbana

Asimismo, ya se instalaron 600 metros de conexiones domiciliarias junto a sus correspondientes cámaras de inspección, lo que permitirá brindar una solución a los problemas hidráulicos del barrio.

Actualmente, el proyecto se encuentra avanzando con la construcción de más de 1.300 metros cuadrados de nuevas veredas en todo el barrio, con el objetivo de facilitar la circulación peatonal y generar espacios públicos más seguros y accesibles para los vecinos y vecinas.

A su vez, se realizaron trabajos de pavimentación con carpeta asfáltica en accesos vehiculares y también se trabajó en la construcción de nuevos canteros y tareas de forestación, pintura y operativos de limpieza integral.

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