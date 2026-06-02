Lomas: construyen veredas y desagües para mejorar la infraestructura urbana.

El Municipio de Lomas de Zamora continúa ejecutando obras para potenciar la infraestructura urbana de los barrios. En ese marco, se desarrollan trabajos en el Barrio El Corcho, ubicado en Lamadrid.

La intervención contempló la renovación del sistema de desagües pluviales sobre las calles Figueredo y Bello, donde se llevó adelante el reemplazo del conducto existente para mejorar la capacidad de drenaje y favorecer el escurrimiento del agua durante los días de lluvia.

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Se trabajó en la construcción de nuevos canteros y tareas de forestación, pintura y operativos de limpieza integral.

El objetivo de facilitar la circulación peatonal y generar espacios públicos más seguros y accesibles.

El proyecto se encuentra avanzando con la construcción de más de 1.300 metros cuadrados de nuevas veredas en todo el barrio.

Asimismo, ya se instalaron 600 metros de conexiones domiciliarias junto a sus correspondientes cámaras de inspección, lo que permitirá brindar una solución a los problemas hidráulicos del barrio.

Actualmente, el proyecto se encuentra avanzando con la construcción de más de 1.300 metros cuadrados de nuevas veredas en todo el barrio, con el objetivo de facilitar la circulación peatonal y generar espacios públicos más seguros y accesibles para los vecinos y vecinas.

A su vez, se realizaron trabajos de pavimentación con carpeta asfáltica en accesos vehiculares y también se trabajó en la construcción de nuevos canteros y tareas de forestación, pintura y operativos de limpieza integral.