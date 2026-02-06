viernes 06 de febrero de 2026
Obras de infraestructura: avanza un plan integral de reconstrucción de veredas en Lomas de Zamora

Las obras de infraestructura en ejecución contemplan la construcción de 13.600 metros cuadrados de veredas de hormigón cepillado.

El plan de reconstrucción de veredas en Lomas de Zamora

El programa busca fortalecer la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad en distintos barrios. El proyecto en ejecución contempla la construcción de 13.600 metros cuadrados de veredas de hormigón cepillado, una intervención clave para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por la vía pública, al tiempo que contribuye al desarrollo urbano de cada comunidad.

Los trabajos incluyen tareas previas de movimiento de suelos y la remoción de veredas deterioradas, para luego dar paso a la construcción de nuevos senderos con material de hormigón y terminación peinada, garantizando superficies más resistentes y seguras.

El programa busca fortalecer la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad en distintos barrios.&nbsp;

Por dónde avanzan las obras de infraestructura sobre veredas

Actualmente, las cuadrillas se encuentran trabajando en Temperley, en las inmediaciones del Colegio del Huerto, sobre la calle 9 de Julio entre las vías del ferrocarril y Dorrego, donde la obra permitirá optimizar la circulación peatonal en un sector de alto tránsito educativo.

Estas acciones se suman a una serie de intervenciones ya finalizadas en diferentes puntos del partido. En Fiorito se construyeron nuevas veredas sobre Chivilcoy, desde Hornos hasta Larrazábal en ambas manos, además de mejoras en el entorno del Parque Solar. Mientras que en Parque Barón, los trabajos se llevaron adelante en la intersección de O’Higgins y Urunday.

Por su parte, en Santa Catalina se concretaron obras en Giachino y Peñaloza, así como también sobre la Avenida 102, desde Juan Manuel de Rosas hasta Capitán Yaben/Illescas, reforzando la infraestructura peatonal en un corredor clave. En el barrio Centenario, la intervención alcanzó al Centro de Jubilados “El Nuevo Amanecer”, ubicado en Minetto 1181, mejorando el acceso a la institución.

Asimismo, en Llavallol se realizaron nuevas veredas sobre Silva entre Bahía Blanca y Ruta 4, mientras que en Banfield las tareas incluyeron el entorno de la Plaza Roberto Sánchez.

