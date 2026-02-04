Obras de infraestructura: continúa la repavimentación en Lomas de Zamora.

Las intervenciones se llevan adelante en calles de alto tránsito y sectores que presentan un mayor nivel de desgaste, priorizando aquellos corredores que conectan zonas residenciales con áreas comerciales y avenidas principales.
Las cuadrillas municipales de la Secretaría de Obras Públicas llevan adelante las tareas de remoción del pavimento deteriorado y la ejecución de nuevas calzadas de hormigón, garantizando superficies más resistentes y duraderas.
En este sentido, ya se finalizaron los trabajos de repavimentación en hormigón sobre Iparraguirre, entre Metán y Limay, y en Metán, entre Iparraguirre y Bustos, ambas ubicadas en Lamadrid.
Actualmente, las obras se están desarrollando en las intersecciones de Homero y Zuberoa, en Albertina; en Pereyra Lucena, entre Estrada y Santa Fe, en Lomas; y en Carlos Glade, entre Caraza y Gutiérrez, en Centenario.
Además, recientemente se ha dado inicio a una nueva intervención en hormigón sobre la calle Andrade, entre Ortega y Gasset y García Lorca, en la zona de Parque Barón.