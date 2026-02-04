Obras de infraestructura: continúa la repavimentación en Lomas de Zamora.

Las intervenciones se llevan adelante en calles de alto tránsito y sectores que presentan un mayor nivel de desgaste, priorizando aquellos corredores que conectan zonas residenciales con áreas comerciales y avenidas principales.

Manuel Castro 262. Arrancó la programación de verano en el Teatro del Municipio

Oportunidad. El Municipio de Lomas busca profesionales para el puesto de Analista de Datos

Las cuadrillas municipales de la Secretaría de Obras Públicas llevan adelante las tareas de remoción del pavimento deteriorado y la ejecución de nuevas calzadas de hormigón, garantizando superficies más resistentes y duraderas.

En este sentido, ya se finalizaron los trabajos de repavimentación en hormigón sobre Iparraguirre, entre Metán y Limay, y en Metán, entre Iparraguirre y Bustos, ambas ubicadas en Lamadrid.

Secretaría de Obras Públicas llevan adelante las tareas de remoción del pavimento deteriorado y la ejecución de nuevas calzadas de hormigón.

Actualmente, las obras se están desarrollando en las intersecciones de Homero y Zuberoa, en Albertina; en Pereyra Lucena, entre Estrada y Santa Fe, en Lomas; y en Carlos Glade, entre Caraza y Gutiérrez, en Centenario.

Además, recientemente se ha dado inicio a una nueva intervención en hormigón sobre la calle Andrade, entre Ortega y Gasset y García Lorca, en la zona de Parque Barón.