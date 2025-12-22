lunes 22 de diciembre de 2025
Escribinos
22 de diciembre de 2025
Circulación vial.

Obras de infraestructura: repavimentan la Avenida Frías en Turdera

Durante estos días, las cuadrillas desarrollan las obras de infraestructura en Turdera, a lo largo de 15 cuadras, entre Antártida Argentina y Garibaldi.

Obras de infraestructura: repavimentan la Avenida Frías en Turdera

Obras de infraestructura: repavimentan la Avenida Frías en Turdera

Durante estos días, las cuadrillas vienen trabajando en Turdera, a lo largo de 15 cuadras, en el tramo comprendido entre Antártida Argentina y Garibaldi.

Lee además
El intendente Federico Otermín recibió al gobernador para supervisar la obra de la secundaria del Polo Educativo del Barrio Nueva Esperanza en Santa Catalina. 
Inversión.

Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo
Federico Otermín y el Obispo Jorge Lugones inauguraron el Boulevard Papa Francisco en Lomas de Zamora. 

Otermín y el Obispo Lugones inauguraron el Boulevard Papa Francisco
repavimentación de la avenida Frías.
Obras de infraestructura: repavimentan la Avenida Fr&iacute;as en Turdera.

Obras de infraestructura: repavimentan la Avenida Frías en Turdera.

Las obras de infraestructura

Las tareas forman parte del programa “Obras de la Comunidad” e incluyen trabajos de:

  • decapación del asfalto que presenta roturas o irregularidades
  • nivelación con maquinarias y rodillos
  • repavimentación con concreto asfáltico
repavimentación avenida Frías.

Los trabajos en Llavallol

Este año se realizó un importante trabajo de renovación integral de la Avenida Antártida Argentina, que comunica en toda su extensión la ruta N°4 (Camino de Cintura) con la Avenida Hipólito Yrigoyen.

Los trabajos, trazados en las localidades de Llavallol y Turdera, se desarrollan a lo largo de casi 30 cuadras, entre Bahía Blanca e Hipólito Yrigoyen.

Temas
Seguí leyendo

Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo

Otermín y el Obispo Lugones inauguraron el Boulevard Papa Francisco

Condenan a 14 años de prisión al ginecólogo de Burzaco acusado de abuso sexual

Otermín presentó Gobierno de la Comunidad en Verano desde Albertina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
un camion arrastro cables en santa catalina y se electrocuto un obrero
Terrible.

Un camión arrastró cables en Santa Catalina y se electrocutó un obrero

Las más leídas

Te Puede Interesar

Duki se aleja de la música. 
Sorpresa.

Duki anunció que se toma un descanso de la música: los motivos