Obras de infraestructura: repavimentan la Avenida Frías en Turdera.

El Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa ejecutando obras de infraestructura vial en distintos puntos del Distrito en busca de mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad vial a los conductores. En efecto, en Llavallol y Turdera se viene llevando una importante puesta en valor de la Avenida Frías.
Durante estos días, las cuadrillas vienen trabajando en Turdera, a lo largo de 15 cuadras, en el tramo comprendido entre Antártida Argentina y Garibaldi.
Las obras de infraestructura
Las tareas forman parte del programa “Obras de la Comunidad” e incluyen trabajos de:
- decapación del asfalto que presenta roturas o irregularidades
- nivelación con maquinarias y rodillos
- repavimentación con concreto asfáltico
Los trabajos en Llavallol
Este año se realizó un importante trabajo de renovación integral de la Avenida Antártida Argentina, que comunica en toda su extensión la ruta N°4 (Camino de Cintura) con la Avenida Hipólito Yrigoyen.
Los trabajos, trazados en las localidades de Llavallol y Turdera, se desarrollan a lo largo de casi 30 cuadras, entre Bahía Blanca e Hipólito Yrigoyen.