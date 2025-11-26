Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo

El intendente Federico Otermín recibió al gobernador para supervisar la obra de la secundaria del Polo Educativo del Barrio Nueva Esperanza en Santa Catalina.

El intendente de Lomas de Zamora , Federico Otermín, recibió a l gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y juntos recorrieron la obra de construcción de la escuela secundaria del Polo Educativo de Barrio Nueva Esperanza en Santa Catalina.

El Gobierno provincial lleva adelante los trabajos, que se suman al jardín de infantes que ya se encuentra operativo, mediante un crédito de CAF, el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe.

Este miércoles Arrancan las inscripciones para las Escuelas Municipales de Lomas

educación El Programa "Lomas Lee en Comunidad" arriba a más escuelas

“Este proyecto sintetiza la mirada del Gobierno de la Comunidad, porque es una propuesta que gestaron los propios vecinos y vecinas. A través de Ramona, Teresa, Serafina, Guillermo, Fermina, Gabriela, Mónica y Miguelo, quiero darles las gracias a todos los que integran la comisión y tanto lucharon por este sueño”, destacó el intendente respecto de las obras que benefician a 2.500 familias que viven en este barrio construido a partir de la organización comunitaria hace 25 años.

Otermín y Kicillof recorrieron las obras en el Polo Educativo.

Kicillof y Otermín recorrieron la obra de ampliación del Polo Educativo de Barrio Nueva Esperanza

“Queremos que puedan realizar acá toda su trayectoria educativa y para eso se están construyendo aulas, dependencias administrativas y un espacio de usos múltiples”, precisó Otermín y resaltó los logros anuales en materia de educación: más de 300 obras e intervenciones en escuelas, entrega de kits de robótica y computadoras y la participación de estudiantes y docentes en los programas Aprender a Programar, Lomas Lee en Comunidad y Lomas contra el Bullying.

Kicillof y Otermín recorrieron la obra de ampliación del Polo Educativo de Barrio Nueva Esperanza Pronto los vecinos del Barrio Nueva Esperanza tendrán una secundaria.

KICILLOF SOBRE EL POLO EDUCATIVO DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA

Por su parte, Kicillof señaló: “Esta escuela se está haciendo porque la pidió la comunidad del Barrio Nueva Esperanza y es muy importante porque son realidades y futuros que cambian”.

“Para nosotros, la educación pública es una prioridad absoluta. Con este Polo Educativo, Barrio Nueva Esperanza le hace honor a su nombre. No nos dejemos rendir nunca por el desánimo, con educación pública, convicción, constancia y esfuerzo construyamos una nueva esperanza, construyamos un futuro mejor”, concluyó Federico Otermín.

De la actividad también participaron Alberto Sileoni, la Ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, el senador provincial Adrián Santarelli y la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik.