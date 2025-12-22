lunes 22 de diciembre de 2025
Urgente.

AySA realiza trabajos de emergencia y podría faltar agua en Lomas de Zamora

En distintas localidades de Lomas de Zamora podría faltar agua este lunes a raíz de tareas de la empresa AySA.

Problemas con el agua hasta las 00 horas en algunas zonas de distintas localidades. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que se encuentra realizando trabajos de emergencia en localidades de Lomas de Zamora, por lo que podría afectar el normal funcionamiento del servicio de agua durante la jornada de hoy, hasta las 00 horas en algunas zonas de distintas localidades.

Las localidades afectadas por estos trabajos son Banfield, Fiorito, Lomas de Zamora, Temperley, Budge y San José.

Ante cualquier dudam AySA recuerda a los usuarios que podrán comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24hs.

Los usuario/as que no se vean afectados por los trabajos, pero necesitan realizar otro tipo de reclamos, recomiendan usar los canales de atención autogestionada: Whatsapp: 11-5984-5794, o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar durante las 24 horas.

