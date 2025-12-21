domingo 21 de diciembre de 2025
Escribinos
21 de diciembre de 2025
A saber.

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora y Banfield la próxima semana

La empresa AySA comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en Lomas de Zamora y Banfield por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que, la próxima semana, entre el 22 y el 28 de diciembre, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo a la información difundida por la compañia, el lunes 22, el martes 23 y el viernes 26 de diciembre, entre las 8 y las 17, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Matheu, J.V. González, Allemandri y Freud, que comprende Lomas y Banfield.

Lee además
lomas: fuerte movilizacion contra la privatizacion de aysa
en pie de lucha

Lomas: fuerte movilización contra la privatización de AySA
lomas: haran otra movilizacion contra la privatizacion de aysa
este sábado

Lomas: harán otra movilización contra la privatización de AySA

Los canales de comunicación con AySA

Asimismo, AySA comunica que, ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482), durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial), y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

Temas
Seguí leyendo

Lomas: fuerte movilización contra la privatización de AySA

Lomas: harán otra movilización contra la privatización de AySA

Privatización de AySA: podrán cortar el agua por falta de pago

Navidad en Comunidad: Papá Noel recorrerá plazas y parques de Lomas de Zamora

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se viene un encuentro musical y solidario en la Catedral de Lomas.
Sáenz 438.

La Catedral de Lomas tendrá su Concierto de Navidad

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los festejos de Navidad serán en espacios públicos de distintos barrios.
Este martes.

Navidad en Comunidad: Papá Noel recorrerá plazas y parques de Lomas de Zamora