Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora y Banfield la próxima semana

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que, la próxima semana, entre el 22 y el 28 de diciembre, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo a la información difundida por la compañia, el lunes 22, el martes 23 y el viernes 26 de diciembre, entre las 8 y las 17, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Matheu, J.V. González, Allemandri y Freud, que comprende Lomas y Banfield.

Los canales de comunicación con AySA Asimismo, AySA comunica que, ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482), durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial), y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

