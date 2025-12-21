domingo 21 de diciembre de 2025
Comercio emblemático.

Tienen 30 años en Lomas de Zamora y sus juguetes están presentes en cientos de hogares: la historia de My Toys

La empresa familiar comenzó a funcionar en Lomas a mediados de 1995. Hoy, tres décadas después, siguen en pie gracias a la confianza de los vecinos.

Diariolaunion | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
My Toys tiene cuatro comercios en Lomas.

Al hablar de juguetes en Lomas, es imposible no pensar en My Toys, una empresa familiar con 30 años de trayectoria que logró su posicionamiento en el mercado a base de esfuerzo. La segunda generación de la familia contó la historia, reveló los secretos del éxito y agradeció a los vecinos por la confianza depositada a lo largo del tiempo.

Silvina es hija de Ángel y Alicia, los fundadores de la Juguetería My Toys, y en una charla con el Diario La Unión explicó que la marca tuvo sus inicios el 10 de julio de 1995. Tres décadas después, se mantienen vigentes y funcionales para los vecinos, que aprovechan las sucursales (en Hipólito Yrigoyen 8525, Laprida 643 y Acevedo 140, sumado a la sucursal de Hipólito Yrigoyen 8481 dedicada a los bebés) para hacer las compras, ya sea para Navidad o para otras ocasiones especiales.

Su historia en Lomas

“Mis padres están radicados en Lomas y siempre se dedicaron al rubro de los juguetes. Fue una oportunidad muy grande el hecho de abrir el primer local en este distrito y sus posteriores sucursales ya que fueron hechos importantísimos que marcaron un crecimiento para My Toys”, señaló.

My Toys sigue vigente en Lomas.

“Trabajamos arduamente para abrir los comercios, los cuales debimos poner en condiciones para que sean funcionales a los artículos que queríamos vender. Con ello brindamos la posibilidad de dar empleo a otros vecinos, lo cual es muy gratificante”, explicó Silvina.

Según indicó la hija de los fundadores, muchas marcas de juguetes se mantienen en las góndolas desde los inicios de My Toys, aunque muchas de ellas “mutaron y se aggiornaron para seguir siendo elegidas por los vecinos”.

Al ser consultada sobre el secreto para mantener el éxito en la juguetería, Silvina no lo dudó y lo atribuyó a la calidez y a la atención que brindan cada uno de los empleados que atienden en todas las sucursales. Pero, además, cree que la calidad y la variedad de los productos, sumado al merchandising efectivo que se alinea con las últimas tendencias y los gustos del consumidor, también fueron y son claves para enaltecer la marca.

La marca lomense tiene una sucursal especializada en productos para bebés e infantes hasta los cinco años.

La calidad y la variedad de los productos, sumado al merchandising efectivo que se alinea con las últimas tendencias y los gustos del consumidor, fueron y son claves para enaltecer la marca.

Para finalizar, Silvina les dejó un mensaje a los clientes: “Solamente queda agradecer por el acompañamiento y por ayudarnos a mantenernos vigentes a lo largo de los años. Los juguetes implican alegría y enseñanza, entonces es muy lindo saber que nuestros productos llegan a los hogares lomenses”.

