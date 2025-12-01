Una feria de emprendedores exitosa de Banfield tendrá tres ediciones en diciembre

El Club Cludias de Banfield se prepara para lo que serán, en diciembre, las últimas tres ferias de emprendedores correspondientes a 2025: el domingo 7, el sábado 13 y el domingo 21, la institución abrirá sus puertas para que un centenar de artesanos tengan la posibilidad de mostrar y comercializar sus productos, todo en las vísperas de la Navidad.

Josefina De Michelis , integrante de la comisión directiva del club y quien está a cargo de la organización de estos exitosos eventos, explicó que las jornadas del domingo 7 y el sábado 13 se llevarán a cabo de 16 a 20, mientras que la del domingo 21 se extenderá de 14 a 20 ya que corresponde a una edición especial por Navidad . Las ferias se harán en la sede de la institución, la cual está ubicada en Rincón al 900 (esquina Campos).

En las ferias, los artesanos tendrán la posibilidad de exponer sus emprendimientos y darlos a conocer a la comunidad local, mientras que a su vez podrán comercializar los productos para generar un ingreso económico.

Habrá una amplia variedad de puestos en las tres ediciones. Indumentaria para infantes y adultos, alimentos, pastelería, calzados, lencería, accesorios, decoración, marroquinería, pastelería, sahumerios, maquillaje, tejidos, electrónica y artículos para mascotas, entre otros, son algunos de los stands que estarán a disposición de los asistentes.

Los emprendedores coparán la institución de Banfield y despedirán el 2025 de la mejor manera.

Las ferias en Banfield, con la mirada puesta en 2026

“Para las tres ferias ya tenemos el cincuenta por ciento de los lugares ocupados, estamos muy agradecidos por la respuesta inmediata de los emprendedores”, dijo Josefina, feliz, e inmediatamente agregó: “A medida que fueron pasando las ediciones fuimos sumando cantidad de emprendedores y de visitantes. Fue un año demasiado positivo, con mucha repercusión, a pesar de haberlo arrancado con un golpe duro a nivel personal: este espacio me sirvió de apoyo y de sostén para salir adelante”.

La lomense aprovechó la ocasión para agradecerle a la comisión del Club Cludias por apostar por este evento cultural que “es sostenido por todo el barrio” y rápidamente aseguró que están abiertos a recibir críticas constructivas ya que su máximo deseo es “seguir creciendo de cara al 2026”.

Los vecinos de Lomas y distritos aledaños que deseen ser parte de alguna de las ferias pueden comunicarse a través de un WhatsApp al 1164941016 (Josefina) o bien enviando un mensaje directo al Instagram de la feria.