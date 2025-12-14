Es italiano, su pareja es de Lomas de Zamora y ama todas las tradiciones argentinas

Mate, camiseta de la Selección y el recuerdo de su viaje a El Calafate antes de conocer a su pareja oriunda de Lomas.

Con un amor inmenso hacia Argentina , su gente y sus costumbres es que el italiano Mattia Dugnani (51) suma usuarios en las redes a través de videos donde muestra que vive y respira como argentino. Toma mate, le encanta el asado, usa palabras del lunfardo y se enamoró de Karina Colopera que es del barrio Galicia de Lomas de Zamora .

Su pasión por la celeste y blanca comenzó cuando tuvo que arribar al país por trabajo. "Trabajé y viví cuatro meses en Argentina antes de conocer a Karina, y me gustó mucho desde el primer momento. Fue un amor que creció gradualmente en el tiempo en que estuve allí. Claramente, este amor luego se transformó en una pasión, y esto gracias a Kari porque hace casi 9 años que estamos juntos", comenzó contando Matti que vive en Milán junto a la lomense, en un casa llena de costumbres locales.

Matti es ingeniero de construcción y la empresa italiana donde trabajaba adquirió el grupo Endesa-Edesur. Por eso, él fue enviado a Buenos Aires para ser parte de la central térmica de Costanera. "Ese momento fue el principio de todo porque estaba cerca de la reserva. Vivía en microcentro, y aprovechaba de cada momento libre para conocer la ciudad. La reserva me encantaba, y por las mañanas iba a correr desde el hotel hasta la reserva o hasta Puerto Madero", recordó.

El idioma lo maneja perfecto y hasta tiene modismos bien de argentino: "Mis colegas de España me llaman: 'el argentino'. En casa se usa mucho hablar con expresiones incluso del lunfardo. El 'che' está totalmente incorporado en mi día a día y cuando voy con el auto, a los que me tocan bocina les digo boludos, en pleno centro de Milán, yo un italiano diciendo boludo", se sinceró.

Otra de las experiencias más lindas que vivió cuando trabajó en el país es que tuvo la oportunidad de tomarse unas vacaciones para visitar El Calafate. "Estuve en el Perito Moreno hice una excursión al Fitz Roy, en el Chalten y fue mágico estar allí. Pero, hay algo que siempre recuerdo y para mi fue muy llamativo porque compartí un mate con el chofer del micro que me llevaba al glaciar, y yo en cambio le ofrecí galletitas: para mi era una cosa increíble compartir algo con un desconocido que igualmente se había hecho amigo en poco tiempo", recordó esa anécdota que es cotidiana en Argentina, pero a él lo sorprendió.

Luego de este momento, tomar mate comenzó a convertirse en parte de su vida cotidiana. "Adquirí la costumbre, me compré mi mate de calabaza en Calafate, me lo traje a Italia y ahora forma parte de mi colección de mates", señaló y agregó que gracias a la lomense con la que vive además descubrió la connotación que guarda cada ronda de mate: "Con Kari descubrí todo un mundo respecto al mate, incluso hicimos un reel sobre eso porque ella me explicó que esa tradición está vinculada al compartir un momento, reunirse con amigos y que hay reglas a la hora de consumirlo".

Su visita a Lomas junto a su pareja del barrio Galicia

Si bien la pareja se conoció en Milán, Italia porque Karina se fue del país hace muchos años, no fue casual que se enamorara de Matti que ama a Argentina. Ella trabajaba en una academia de idiomas donde conoció a Matti: "Era la encargada de hacer el test de nivel inicial a los nuevos alumnos. Un día me tocó hacerle el test a Matti. Él ya hablaba español porque había trabajado en Buenos Aires y me dijo: 'Disculpa que mi acento no sea puro'", relató Karina sobre el comienzo de la relación.

Luego, Karina fue la profesora de Matti y con el tiempo el amor los unió hasta hoy. Pero, esa solidez de pareja también hizo que Matti vuelva al país a conocer la casa de toda la vida de su pareja, quien se crio en Lomas. "Fuimos dos veces, en 2019 y en 2023. Paramos en la casa de la mamá de Kari en el barrio Villa Galicia y ahí entendí que la vida del barrio es la verdadera Argentina, algo que acá no conocía porque vivo en una gran ciudad como es Milán, aunque en el sur de Italia, en los pueblitos, es todo diferente, más parecido a los barrios de allá", señaló Matti sobre su visita a Lomas.

Sobre sus visitas contó que salía a correr por la cancha de Banfield, fueron a comer pizza a "Las Carabelas", pero destacó que lo que más disfrutó fue "tomar unos mates con la mamá de Kary y su tía, con galletitas 'Don Satur' y esos asados con mi cuñado y sus amigos".

Lo que no puede faltar, según destacó Matti "son las meriendas en Las Lomitas. Soy fanático de las medialunas de grasa y de manteca y de los sanguchitos de miga que acá no se encuentran tan ricos".

Otro recuerdo no menor y que a Matti lo sorprendió fue cuando recorría el barrio lomense: "Noté que había diferencia con el microcentro porque un día salí a correr como siempre, sin pensar donde estaba y me siguieron unos perros sueltos y casi me muerden, eso me llamó la atención", dijo el italiano porque viene de una ciudad donde no existen los perros de la calle.

El humor que utiliza la pareja para crecer en las redes

Sobre la cuenta de humor @nuestro.lio.genial que creó junto a Karina, contó que muchos de los reel que se viralizan son los de él tomando mate o haciendo alguna receta típica de la cocina argentina. "Los videos surgen porque Kari la mayoría de las veces me empieza a filmar y yo no se que es lo que va a hacer, porque mi argentinidad surge espontánea".

Los videos que van armando para las redes siempre tienen ese toque de humor que hace que la cuenta suba en cantidad de seguidores. "Algunos los actuamos los dos, tipo sketch, bien cómicos, pero en los que estoy solo, es todo lo que sale natural porque ella ni me avisa que me va a filmar", aseguró.

Matti comiendo pizza con mate, usando la camiseta de la selección, preparando un helado de dulce de leche y hablando con acento o palabras bien argentina, son los videos que obtienen cientos de likes y muchos comentarios de usuarios sorprendidos de ver un tano tan argento.

Si bien no quiere hablar mucho de fútbol porque hay rivalidades que no quiere enfrentar en el seno familiar, Matti prefiere decir que es hincha del Inter, "donde juega el grande de Lautaro (Martínez)".

"No quiero que me maten", fue lo primero que dijo sabiendo que el tema de los colores por un club es pasión pura e indiscutible en Argentina. Pero, la realidad la contó él mismo: "Cuando estuve allá, me compré la camiseta de Boca porque me gustan los colores, pero las hijas de Kari son de River y ahora esa camiseta está prohibida en casa. Por eso, tengo la casaca de la Selección Argentina para que no haya conflictos".

Lo que espera para el futuro es poder volver a Argentina, a Lomas para compartir esas tradiciones que mantiene en su casa junto a su amor, siempre con asado, mate, dulce de leche y toda la pasión celeste y blanca.