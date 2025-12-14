Comercios de Lomas de Zamora ofrecen sabores originales para las Fiestas: el desafío de salir de lo clásico

En diciembre, los vecinos de Lomas comienzan a pensar en las Fiestas de Navidad y Año Nuevo . Organizar la comida puede resultar estresante y, en ocasiones, se elige lo clásico. El Diario La Unión habló con comercios que ofrecen una propuesta gastronómica diferente con el objetivo de renovar la mesa festiva y acercar alternativas que salgan de lo habitual.

En Gorriti 508 existe Hisehi Sushi , un local que se dedica a la venta del tradicional plato japonés tradicional hace ya más de una década. Los encargados del comercio ya comenzaron a prepararse para lo que serán los pedidos de cara a Navidad y Año Nuevo, siendo una gran oportunidad para acrecentar sus ventas y cerrar el 2025 de la mejor manera.

“El sushi más popular de la temporada es que lleva salmón crudo. Para las Fiestas decidimos preparar, como todos los años, las promociones con 20 o 40 piezas para compartir, aunque tenemos clientes que nos piden paquetes especiales de hasta 100 piezas por el hecho de que sus reuniones son numerosas”, señalaron.

Para las Fiestas decidimos preparar, como todos los años, las promociones con 20 o 40 piezas para compartir, aunque tenemos clientes que nos piden paquetes especiales de hasta 100 piezas por el hecho de que sus reuniones son numerosas Para las Fiestas decidimos preparar, como todos los años, las promociones con 20 o 40 piezas para compartir, aunque tenemos clientes que nos piden paquetes especiales de hasta 100 piezas por el hecho de que sus reuniones son numerosas

Según explicaron los especialistas del rubro, el precio del producto varía según la materia prima que se utilice para cada pieza. “No es lo mismo usar atún que salmón ahumado o langostino. Un combo para que almuerce o cene una sola persona puede oscilar entre $15.000 y $25.000”, aclararon.

f70c65ae-2e88-40ed-8201-38a3f68cc06b Los comercios de Lomas incitan a los vecinos a variar su mesa navideña y de fin de año.

Otra opción que puede resaltar en la mesa navideña o de fin de año es la comida mexicana, una gastronomía que cuenta con muchos adeptos en Argentina. La Tapatía (Leandro Alem, esquina Rivera) es la primera taquería auténtica de Lomas y se destaca por ofrecer varios menúes, aunque sin duda que su plato estrella son los tacos.

“Para las Fiestas, los platos más populares son los tamales, el pozole o el caldo de camarón”, contó Luisa Núñez, la dueña de La Tapatía, mientras que al ser consultada sobre lo que recomienda para la cena de Navidad y Año Nuevo, no lo dudó y dijo que “las juntadas argentinas deben tener en la mesa una rica variedad de tacos verdaderos”.

Las juntadas argentinas deben tener en la mesa una rica variedad de tacos verdaderos Las juntadas argentinas deben tener en la mesa una rica variedad de tacos verdaderos

Hernán Caballero, de Clambert Ahumados (Alvear 621), se sumó a la charla y explicó que su empresa se dedica a la gastronomía en general, con un hincapié muy fuerte en los productos ahumados y la charcutería, ya sea en la preparación de embutidos o fiambrería.

“Un plato que es muy solicitado para las Fiestas, motivo por el cual decidimos dejarlo de manera fija en nuestra carta, es el pastel de papa con carne mechada y ahumada: es una gran opción para el 25 de diciembre o el 1º de enero”, detalló, y luego también admitió que suelen recibir muchos pedidos de peceto ahumado para la preparación del clásico vitel toné.

Un plato que es muy solicitado para las Fiestas, motivo por el cual decidimos dejarlo de manera fija en nuestra carta, es el pastel de papa con carne mechada y ahumada: es una gran opción para el 25 de diciembre o el 1º de enero Un plato que es muy solicitado para las Fiestas, motivo por el cual decidimos dejarlo de manera fija en nuestra carta, es el pastel de papa con carne mechada y ahumada: es una gran opción para el 25 de diciembre o el 1º de enero

Así, entre el sushi, los sabores mexicanos y las opciones ahumadas, los lomenses cuentan con una amplia variedad para sorprender a sus familias en estas Fiestas. Cada propuesta aporta un toque distintivo que permite celebrar de manera original, transformando la cena de Navidad y Año Nuevo en una experiencia diferente.