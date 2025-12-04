Se viene la 7° Marcha del Orgullo en Lomas de Zamora

"Frente al odio y la violencia, más orgullo, unidad y resistencia" . Esa es la consigna de la 7° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realizará este sábado en Lomas de Zamora con la participación de diferentes organizaciones.

A las 17 comenzará la concentración sobre Oliden y la Avenida Hipólito Yrigoyen para luego marchar hasta la Plaza Grigera , donde habrá una radio abierta, feria de emprendedores y la presentación de varios artistas. "Frente a los discursos de odio que el Gobierno Nacional expone para con las mujeres , diversidades , jubilados y personas con discapacidad , nuevamente salimos a las calles para marchar entre cantos, alegría, amor y mucho brillo. No es una marcha solamente para las diversidades, es para toda la familia y para que la comunidad lomense nos acompañe", señaló la subsecretaria de Diversidad Sexual del Municipio, Silvana Sosa.

La movilización contará con la presencia de múltiples organizaciones como la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (Atta) , Frente de Diversidad por la Igualdad , Federación Argentina LGBT+ , Somos , Casa de la Mujer , PJ de Lomas de Zamora , La Cámpora Diversa , Unidos y Organizados , Frente de Igualdad Movimiento Evita y áreas de Culto .

"Tengo 28 marchas ya recorridas y nunca pensé que íbamos a volver a vivir una situación como la actual marcada por los crímenes de odio y la pérdida de nuestras compañeras trans que van falleciendo por la falta de políticas públicas . Necesitamos una Ley Integral Trans a nivel nacional para que podamos mejorar nuestra calidad de vida mediante el acceso a la salud , educación , trabajo y vivienda ", remarcó Sosa, quien agregó: "Queremos tener oportunidades, que se escuchen nuestras voces y un Estado presente con políticas de igualdad para toda la sociedad".

En la Plaza Grigera armarán un escenario con música y shows en vivo de Cumbia Dick, La Nueva Fuerza, Ensamble Percusión, Tizziana, Henkko, Candy, Laly Roy, Dixie y DJ Chimi. También van a leer un documento con demandas y pedidos como la compra de medicamentos para prevenir el VIH-SIDA, la entrega de preservativos para evitar las enfermedades de transmisión sexual y el acceso a tratamientos de hormonizaciones para mujeres y varones trans.

"Necesitamos de inmediato la atención primaria para sacarnos los aceites de avión de nuestros cuerpos, que se acompañe la ESI en las escuelas, queremos saber qué pasó con Tehuel y exigimos una reforma judicial transfeminista. Y ojalá que, en algún momento, no tengamos que ir a un consultorio exclusivamente para las diversidades sino que sea un hospital público abierto e igualitario para que cualquier persona pueda acceder a la atención médica", destacó Silvana.

Lomas de Zamora, a la vanguardia de la inclusión

El Municipio de Lomas tiene una Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades que trabaja hace muchos años en la asistencia y acompañamiento de la comunidad. "Tenemos un municipio que siempre estuvo a la vanguardia de las necesidades de la gente más vulnerable, entre ellas las personas trans que fuimos las olvidadas de la democracia. En Lomas logramos avances significativos en la salud, la educación (tenemos un Fines de Diversidad con más de 300 alumnos) y dentro de poco vamos a abrir un Centro de Contención para toda la comunidad de la diversidad donde habrá atención integral", adelantó Sosa.

Las mujeres y diversidades conquistaron derechos que hoy están riesgo a causa de un Gobierno Nacional que elimina y desmantela las políticas de género. "En las últimas décadas se logró la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario, el cupo laboral trans y el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy tenemos un gobierno ausente que no acompaña, desprecia y pone en riesgo la vida de las personas que integran el colectivo LGBTIQ+", indicó la subsecretaria de Diversidad Sexual.