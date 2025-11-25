Temperley: Fundación Sendero ya prepara su colecta para la Navidad

Como cada año, la Fundación Sendero de Temperley prepara con anticipación la colecta de Navidad con el objetivo de llegar a todos los chicos que lo necesitan en una fecha tan especial donde el objetivo es que a ninguno de ellos les falte su regalo.

Por eso, ya lanzaron la campaña solidaria "Navidad con sonrisas" para que los vecinos puedan acercarse y dejar en el espacio ubicado en Cerrito 65, Temperley, juguetes nuevos o en buen estado los días martes, miércoles y jueves de 14.30 a 18.30.

"En esta Navidad pedimos que nos ayuden a regalar una sonrisa a los niños donando un juguete porque cada pequeño que se lleve un obsequio se pone feliz de obtenerlo y es por eso que todos los años lanzamos este tipo de colecta con tiempo y lo recaudado va a los lugares que apadrina la fundación", explicó Yanela, integrante de Sendero en Temperley.

La iniciativa apunta a que el arbolito no esté vacío, que todos tengan un juguete de Papá Noel para cada uno de ellos. "Es importante entender que para un niño un juguete en sus manos es una sonrisa asegurada que sale de su corazón", destacó Yanela que hace años trabaja como voluntaria en el espacio netamente solidario y de acción social.

Una fundación que trabaja todo el año en Temperley para ayudar

Fundación Sendero dicta distintas alternativas para la comunidad y todo lo recaudado siempre tiene el fin solidario. Se permiten distintos eventos que se desarrollan en el lugar para atraer el público y que conozcan el espacio que cuenta con un patio donde se hacen las ferias de moda circular que es una de las entradas que permiten mantener el espacio.

En cada fecha importante lanzan este tipo de campañas solidarias para que la comunidad pueda aportar su granito de arena y durante todo el año juntan alimentos que también son entregados a los merenderos y comedores de Lomas, alrededores y del interior del país.

Para donar o postularse como voluntario de la fundación se puede llamar al 4243-2604 o entrar en las redes: Facebook/Fundacion Sendero o en Instagram: @fundacionsendero y enviar un mensaje privado.