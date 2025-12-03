Despiden el año en Lomas con un encuentro especial de narración oral

Aoniken Cuenta , el grupo oriundo de Lomas , se prepara para realizar el último encuentro de narración oral de 2025. La jornada cultural se hará el próximo sábado 6 de diciembre , donde los vecinos podrán aprovechar el espacio para narrar cuentos de autor o creaciones propias, como así también disfrutar de la literatura como oyentes.

El encuentro comenzará a partir de las 17 y se llevará a cabo en la Biblioteca Juan María Gutiérrez, en la Avenida Almirante Brown 2163 (casi esquina Balcarce).

Graciela “Chely” Rodríguez , una de las integrantes de Aoniken Cuenta, charló con La Unión y explicó que el encuentro de narración oral estará ambientado en la Navidad . Durante el encuentro, los asistentes tendrán la posibilidad de pasar al frente para narrar cuentos de su propia autoría o de otros escritores: el orden en el que pasen los vecinos se determinará a partir de una temática que se dará a conocer en el mismo momento del evento.

577039013_1262180295906685_8951986598165459536_n Los vecinos de Lomas podrán pasar al frente y deleitar al público con narraciones.

Pero, además, el encuentro está pensado para aquellos que solamente desean ocupar el rol de oyentes, deleitándose con cada historia narrada y haciendo trabajar a la imaginación como parte del público presente.

Despedir el 2025 en Lomas

“Estamos ansiosas por lo que será el último encuentro del año. Las últimas jornadas anuales tienen la particularidad de ser emotivas ya que solemos reencontrarnos con muchos de los vecinos que nos acompañan hace tiempo”, indicó Rodríguez, que rápidamente rotuló al 2025 como “un gran año, lleno de crecimiento grupal”.

Estamos ansiosas por lo que será el último encuentro del año. Las últimas jornadas anuales tienen la particularidad de ser emotivas ya que solemos reencontrarnos con muchos de los vecinos que nos acompañan hace tiempo

El costo de la entrada es de apenas $2.000 y se conseguirán en puerta el mismo día del evento. Junto con el ticket se le brindará a cada asistente un número con el que participará de un sorteo por un libro.

Aoniken Cuenta tiene 18 años de historia en Lomas y se destaca por difundir la literatura en varios espacios presenciales, como así también por las redes sociales. El grupo está formado por Carmen Soliño, Marta López, Mónica Rocca, María Elena Fiordeliso, Marita Rinaldi y la propia Graciela Rodríguez.