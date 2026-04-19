domingo 19 de abril de 2026
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19 de abril de 2026
Preocupación.

Advierten que la situación de las pymes es "muy crítica" en medio de la crisis del consumo

Las pymes del sector industrial impulsarán un proyecto de ley de emergencia productiva en el Congreso para evitar que desaparezcan 1.200 empresas.

Las pymes, en alerta.

Las pymes, en alerta.

La crisis de la actividad industrial ya es un tema de preocupación nacional. El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, advirtió que la actividad manufacturera atraviesa un momento delicado y describió el escenario como “muy crítico”, en medio de la caída del consumo y el aumento de costos.

En diálogo con Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, el dirigente planteó un panorama preocupante para el sector. Rosato sostuvo que el principal problema es la falta de mercado interno. “Si el trabajador no tiene dinero para gastar, no consume, y eso se traduce en falta de producción y ventas”, explicó, al tiempo que remarcó que la retracción del consumo impacta directamente en la actividad de las pymes.

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Las pymes locales no pueden competir

Además, cuestionó las condiciones económicas para producir en el país y señaló que “es inviable competir” con otras economías en este contexto. En ese sentido, apuntó contra las altas tasas de interés, que rondan entre el 40% y el 50%, muy por encima de los niveles internacionales, y contra el encarecimiento de insumos y costos energéticos.

El titular de Industriales Pymes también criticó el enfoque de la política económica actual. “El Gobierno ha concentrado su artillería en el agro y la energía y no tiene en cuenta a la industria manufacturera”, afirmó, al advertir sobre una pérdida de competitividad frente a productos importados, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Un proyecto al Congreso para salvar la actividad industrial

Por último, Rosato adelantó que el sector impulsará un proyecto de ley de emergencia productiva en el Congreso. “Buscamos evitar que unas 1.200 empresas desaparezcan de acá a junio”, alertó, y subrayó la urgencia de medidas para sostener la actividad industrial en el país.

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