martes 02 de junio de 2026
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2 de junio de 2026
Salud pública.

Un proyecto busca prohibir el consumo de tabaco en las plazas bonaerenses

Una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense busca llevar la prohibición de fumar tabaco en lugares abiertos de uso cotidiano.

El tabaco es la primera causa de muerte evitable en el mundo.

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El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador, y propone modificar la Ley Provincial Nº13.894, que regula el consumo, la comercialización y la publicidad de productos elaborados con tabaco.

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La novedad es que la restricción no apuntaría solo a espacios cerrados, sino también a ámbitos públicos al aire libre donde suele haber presencia de niños, familias y personas haciendo actividad física.

Donde sí se podrían consumir cigarrillos

La propuesta plantea prohibir el consumo de productos derivados del tabaco en cualquiera de sus formas y también el uso de cigarrillos electrónicos, sistemas de administración de nicotina, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y otros elementos que generen humo, vapor o aerosol.

De aprobarse, la medida alcanzaría a espacios muy concurridos en los municipios bonaerenses. Entre los lugares mencionados aparecen plazas, parques, juegos infantiles, espacios verdes, ciclovías y sectores recreativos al aire libre. También se incluirían establecimientos sanitarios y educativos, como hospitales, unidades sanitarias, patios escolares, campos deportivos y sus accesos inmediatos.

Por qué la iniciativa apunta también al vapeo

Uno de los puntos centrales del proyecto es que no se limita al cigarrillo tradicional. La iniciativa incorpora expresamente a los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, en línea con el crecimiento de estos productos entre adolescentes y jóvenes adultos.

El argumento sanitario es que estos dispositivos también pueden generar exposición a sustancias en forma de aerosol y, además, consolidar hábitos de consumo en edades tempranas. En los fundamentos de la iniciativa se advierte que la presencia visible de personas fumando o vapeando en áreas de juego y recreación puede contribuir a la normalización social del consumo frente a chicos y adolescentes.

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