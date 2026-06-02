Un proyecto busca prohibir el consumo de tabaco en las plazas bonaerenses

Una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense busca ampliar las restricciones actuales y llevar la prohibición de fumar tabaco en lugares abiertos de uso cotidiano, como plazas, parques, juegos infantiles, ciclovías y sectores recreativos.

El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador, y propone modificar la Ley Provincial Nº13.894, que regula el consumo, la comercialización y la publicidad de productos elaborados con tabaco.

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La novedad es que la restricción no apuntaría solo a espacios cerrados, sino también a ámbitos públicos al aire libre donde suele haber presencia de niños, familias y personas haciendo actividad física.

La propuesta plantea prohibir el consumo de productos derivados del tabaco en cualquiera de sus formas y también el uso de cigarrillos electrónicos, sistemas de administración de nicotina, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y otros elementos que generen humo, vapor o aerosol.

De aprobarse, la medida alcanzaría a espacios muy concurridos en los municipios bonaerenses. Entre los lugares mencionados aparecen plazas, parques, juegos infantiles, espacios verdes, ciclovías y sectores recreativos al aire libre. También se incluirían establecimientos sanitarios y educativos, como hospitales, unidades sanitarias, patios escolares, campos deportivos y sus accesos inmediatos.

Por qué la iniciativa apunta también al vapeo

Uno de los puntos centrales del proyecto es que no se limita al cigarrillo tradicional. La iniciativa incorpora expresamente a los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, en línea con el crecimiento de estos productos entre adolescentes y jóvenes adultos.

El argumento sanitario es que estos dispositivos también pueden generar exposición a sustancias en forma de aerosol y, además, consolidar hábitos de consumo en edades tempranas. En los fundamentos de la iniciativa se advierte que la presencia visible de personas fumando o vapeando en áreas de juego y recreación puede contribuir a la normalización social del consumo frente a chicos y adolescentes.