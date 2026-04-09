Cómo está el salario mínimo en Argentina respecto a otros países de la región

Argentina, con un salario mínimo de u$s 233 por mes, se ubica entre los países con los ingresos más bajos de la región, solo por encima de Cuba y Venezuela.

El salario mínimo que perciben los trabajadores varía de forma significativa entre países y regiones, generando brechas profundas en el poder adquisitivo. Dentro de la región, Argentina está entre los países de más bajo salario.

Un ranking elaborado por Globalization Partners permite observar cómo se posicionan los países de América Latina y del mundo. Aunque en la región se registraron algunos aumentos, solo unos pocos países logran superar el umbral de los U$S600 mensuales.

Conflicto social. Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales

El informe muestra que Costa Rica lidera el ranking regional y se consolida como el país con el salario mínimo más alto de América Latina. El ingreso legal para tareas no calificadas alcanza los U$S751 mensuales.

En el segundo puesto aparece Uruguay, con un salario mínimo cercano a los U$S648. Este valor es el resultado de ajustes progresivos acordados en negociaciones tripartitas entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, lo que permitió mantener un poder adquisitivo relativamente estable.

El podio regional lo completa Panamá, con un ingreso promedio de U$S637. Si bien existen variaciones según el sector y la actividad económica, el país se mantiene entre los mejores posicionados gracias a políticas laborales que buscan equilibrar productividad y costo de vida.

Los de más abajo en el ranking de salarios

Chile: u$s 597; México: u$s 533; Honduras: u$s 530; Ecuador: u$s 482; Guatemala: u$s 477; Colombia: u$s 446; Paraguay: u$s 428; Bolivia: u$s 344; Perú: u$s 330; Brasil: u$s 295; República Dominicana: entre u$s 269; y u$s 475; Nicaragua: u$s 241

Argentina, con un salario mínimo de u$s 233 por mes, se ubica entre los países con los ingresos más bajos de la región, solo por encima de Cuba, que registra un valor de u$s 5, y Venezuela, con apenas u$s 1 mensual.