jueves 09 de abril de 2026
Escribinos
9 de abril de 2026
Estadísticas.

Cómo está el salario mínimo en Argentina respecto a otros países de la región

Un ranking elaborado por una consultora internacional arrojó resultados del salario de los 15 países que componen la región latinoamericana.

Argentina, con un salario mínimo de u$s 233 por mes, se ubica entre los países con los ingresos más bajos de la región, solo por encima de Cuba y Venezuela.

Argentina, con un salario mínimo de u$s 233 por mes, se ubica entre los países con los ingresos más bajos de la región, solo por encima de Cuba y Venezuela.

Un ranking elaborado por Globalization Partners permite observar cómo se posicionan los países de América Latina y del mundo. Aunque en la región se registraron algunos aumentos, solo unos pocos países logran superar el umbral de los U$S600 mensuales.

Lee además
Preocupación en Argentina por el crecimiento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Estudio.

Salarios y desempleo pasaron a ser las principales preocupaciones de los argentinos
Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales.
Conflicto social.

Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales

Cómo están los salarios en la región

El informe muestra que Costa Rica lidera el ranking regional y se consolida como el país con el salario mínimo más alto de América Latina. El ingreso legal para tareas no calificadas alcanza los U$S751 mensuales.

En el segundo puesto aparece Uruguay, con un salario mínimo cercano a los U$S648. Este valor es el resultado de ajustes progresivos acordados en negociaciones tripartitas entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, lo que permitió mantener un poder adquisitivo relativamente estable.

El podio regional lo completa Panamá, con un ingreso promedio de U$S637. Si bien existen variaciones según el sector y la actividad económica, el país se mantiene entre los mejores posicionados gracias a políticas laborales que buscan equilibrar productividad y costo de vida.

Los de más abajo en el ranking de salarios

Chile: u$s 597; México: u$s 533; Honduras: u$s 530; Ecuador: u$s 482; Guatemala: u$s 477; Colombia: u$s 446; Paraguay: u$s 428; Bolivia: u$s 344; Perú: u$s 330; Brasil: u$s 295; República Dominicana: entre u$s 269; y u$s 475; Nicaragua: u$s 241

Argentina, con un salario mínimo de u$s 233 por mes, se ubica entre los países con los ingresos más bajos de la región, solo por encima de Cuba, que registra un valor de u$s 5, y Venezuela, con apenas u$s 1 mensual.

Temas
Seguí leyendo

Salarios y desempleo pasaron a ser las principales preocupaciones de los argentinos

Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales

Reforma de la Ley de Glaciares: Greenpeace lanzó una demanda colectiva

Despidieron a 240 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional: hay paro

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Según un estudio de Greenpeace, ocho de cada 10 argentinos están en contra de la reforma a la Ley de Glaciares. 
Preocupación.

Reforma de la Ley de Glaciares: Greenpeace lanzó una demanda colectiva

Las más leídas

Te Puede Interesar

Bruno Aguirre, de Talleres de Escaalda a la Selección Argentina.
Talento Albirrojo.

Talleres de Escalada tendrá su representante en la Selección Argentina