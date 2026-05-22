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22 de mayo de 2026
Todo mal.

Jenny Mavinga estalló contra Gran Hermano tras dejar afuera a Carmiña

Jenny Mavinga quedó en el centro de la polémica en Gran Hermano tras dejar afuera a Carmiña en el repechaje y fue letal con la producción.

Jenny Mavinga contra Gran Hermano.&nbsp;

Jenny Mavinga contra Gran Hermano. 

La eliminación de Carmiña del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando polémica y fue Jenny Mavinga quien decidió contar su versión de los hechos, en medio de un revuelo en las redes sociales tras lo ocurrido en el certamen de Telefe.

Después de quedar en el centro de las críticas por haber tomado la decisión final que dejó afuera a su compañera, la jugadora habló en Bondi Live y apuntó directamente contra la producción de Gran Hermano.

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“No tengo problemas personales con Carmiña, ayer estuve todo el día hablando con ella”, aclaró de entrada en la entrevista. Y siguió: “La situación en la que me puso la producción me sorprendió, me dejó descolocada. No entiendo por qué no le dijeron que no venga, en vez de hacerme decidir a mí”.

Polémica en Gran Hermano

Carmiña aparecía como una de las ex participantes con más chances de volver a entrar a la casa. Por eso, cuando terminó quedando afuera por una decisión vinculada a Jenny Mavinga, las críticas explotaron.

Carmiña fue expulsada de esta edición por sus dichos repudiables y racistas contra la compañera que, en le última jornada, decidió dejarla fuera de competencia. “Me pusieron el peso a mí y no me gustó tener que tomar esa decisión, pero no me quedó otra”, explicó Jenny Mavinga.

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Además, contó cómo fue el incómodo momento que vivió con Carmiña después de que todo sucediera. “No hablé con ella después. Cuando pasó eso le pedí perdón y le expliqué que yo tenía que tomar esa decisión”, relató.

“Me respondió que ella se sintió humillada y a mí me pusieron en un lugar de mierda”, lanzó Jenny Mavinga, visiblemente molesta con la producción del programa.

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