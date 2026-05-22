viernes 22 de mayo de 2026
Escribinos
22 de mayo de 2026
¡Ups!

El insólito pedido que hizo Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano

Charlotte Caniggia ingresó al confesionario de Gran Hermano y sorprendió con un llamativo pedido, al punto de dejar sin palabras a la voz de la casa.

Charlotte Caniggia, en Gran Hermano.&nbsp;

Charlotte Caniggia, en Gran Hermano. 

La hermana de Alex Caniggia descolocó al Big con un insólito pedido tan solo 24 horas después de iniciar la convivencia dentro de la casa más famosa del país.

Lee además
Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yipio y Lola Tomaszeuski 
Otra oportunidad.

Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yipio y Lola volvieron a GH
 Santiago del Moro presentó a nueve nuevos participantes. 
Unas fichas.

Quiénes son los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano

“Hola, quería pedirte algo. ¿Tienen un cafecito, por favor?”, le dijo Charlotte Caniggia desde el confesionario del certamen. Asombrado por el inesperado comentario de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, la voz de Gran Hermano le respondió: “¿Cafecito?”.

Entonces, Charlotte Caniggia dejó en claro cuánto extraña algunos de sus hábitos diarios: “¿Pero no hay café?”. “No, Charlotte. Esto no es un hotel”, concluyó el Big, dejándole en claro que debe adaptarse al reality y que ella misma tiene que encargarse de esas tareas.

image
Chalotte Caniggia con Santiago del Moro.

Chalotte Caniggia con Santiago del Moro.

La presentación de Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia ingresó este miércoles por la noche a la casa de Gran Hermano y revolucionó la casa. También se presentó con particular estilo.

“Nací en Buenos Aires pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí a Europa”, comenzó contando la nueva participante. Sin dudarlo, afirmó que le gusta hacer de todo, limpiar, estar en su casa, “considero que soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado… Quizás en las peleas puedo ser media mala”, dijo en su presentación.

Temas
Seguí leyendo

Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yipio y Lola volvieron a GH

Quiénes son los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano

Así fue la presentación de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

Repechaje en GH: los que buscan volver y los que rechazaron el regreso

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Jenny Mavinga contra Gran Hermano. 
Todo mal.

Jenny Mavinga estalló contra Gran Hermano tras dejar afuera a Carmiña

Las más leídas

Te Puede Interesar

Brown de Adrogué perdió en su casa y no puede salir del fondo. (Foto de archivo).
Mala racha.

Brown de Adrogué no levanta cabeza y sufrió otra derrota en la Primera B