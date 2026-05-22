El insólito pedido que hizo Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano

Charlotte Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada el miércoles pasado junto a otros ocho nuevos participantes y la adaptación al reality de Telefe le estaría costando. Al menos eso es lo que deja ver en sus intervenciones dentro de la casa.

La hermana de Alex Caniggia descolocó al Big con un insólito pedido tan solo 24 horas después de iniciar la convivencia dentro de la casa más famosa del país.

Charlotte fue al confesionario a pedirle UN CAFÉ al big JAKSKSKS LA AMO esto no es un hotel le tiró #GranHermano pic.twitter.com/BAAOTkWV2d

“Hola, quería pedirte algo. ¿Tienen un cafecito, por favor?”, le dijo Charlotte Caniggia desde el confesionario del certamen. Asombrado por el inesperado comentario de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, la voz de Gran Hermano le respondió: “¿Cafecito?”.

Entonces, Charlotte Caniggia dejó en claro cuánto extraña algunos de sus hábitos diarios: “¿Pero no hay café?”. “No, Charlotte. Esto no es un hotel”, concluyó el Big, dejándole en claro que debe adaptarse al reality y que ella misma tiene que encargarse de esas tareas.

image Chalotte Caniggia con Santiago del Moro.

La presentación de Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia ingresó este miércoles por la noche a la casa de Gran Hermano y revolucionó la casa. También se presentó con particular estilo.

“Nací en Buenos Aires pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí a Europa”, comenzó contando la nueva participante. Sin dudarlo, afirmó que le gusta hacer de todo, limpiar, estar en su casa, “considero que soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado… Quizás en las peleas puedo ser media mala”, dijo en su presentación.