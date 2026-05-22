La aclaración de Leonardo Lemos sobre las lesiones en Los Andes

Los Andes es pura ilusión de cara al compromiso ante Racing de Córdoba de este sábado a las 15 en el Eduardo Gallardón. El equipo dirigido por Leonardo Lemos buacará seguir con la racha triunfal, la cual lo posicionó a dos puntos del líder Colón de Santa Fe en la Zona A de la Primera Nacional.

Para ello, el entrenador de Los Andes no quiere dolores de cabeza de último momento, ya que en el último compromiso ante Godoy Cruz de Mendoza debieron abandonar la cancha por distintas dolencias algunos futbolistas importantes del primer equipo.

Tanto Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal, Sergio Ortíz Ortiz y Facundo Echeverría, fueron reemplazados en el último choque en el Eduardo Gallardón y encendieron las alarmas para el próximo juego. Su participación es fundamental ante Racing de Córdoba, ya que son parte de la columna vertebral del equipo.

Para el director técnico del Milrayitas todos son importantes en el plantel. De todos modos, nada quiere quedar librado al azar para un equipo que llega con confianza y con ganas de seguir haciendose fuerte en su estadio. Así las cosas, Lemos busca que las lesiones no le vuelvan a jugar una mala pasada.

En ese sentido, explicó los cambios que hizo ante Godoy Cruz. Las salidas de Alex Valdez Chamorro y Sergio Ortíz, quienes fueron reemplazados por Tomás Díaz y Franco Rodríguez generaron preocupación entre los hinchas, dado que son dos de los mejores jugadores del equipo.

“Necesitábamos renovar los aires en la segunda etapa porque Alex Valdez Chamorro hace todo el esfuerzo, pero llega muy justo a los partidos desde hace casi un mes, como también le ocurre al Melli Ortiz”, manifestó el entrenador Leonardo Lemos, sobre las nanas que acarrean sus dirigidos.

“Después pasó lo que ocurrió con la nueva lesión de Facundo Echevarría, que esperamos que solo sea la molestia que viene arrastrando, y Gabriel Cañete que estaba en duda para salir por acarrear fatigas, debíamos sacar al equipo del lugar en que nos había puesto Godoy Cruz”, agregó.

A propósito, el entrenador expresó que “este año viene un poco medio torcido con las lesiones” y se siente más la falta de futbolistas al tener “un plantel corto”.

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El once de Los Andes que se perfila para jugar ante Racing de Córdoba

Pese a las modificaciones en el segundo tiempo ante Godoy Cruz, se presume que Los Andes volverá a repetir equipo este sábado ante Racing de Córdoba en Lomas de Zamora. En el fondo, con el regreso de Julián Navas al lateral derecho, la defensa volvió a ser la de siempre en el triunfo del sábado y de no mediar complicaciones, será la misma ante los cordobeses.

El mediocampo, por su parte, ganó firmeza con el ingreso de Sergio Ortiz, quien hoy se convirtió en uno de los pilares del equipo, y mucha desfachatez con la aparición de Alex Valdez Chamorro, una de las revelaciones del equipo. Eso, sumado al desequilibrio de Matías González y la solidez en la marca de Gabriel Cañete, le dio el equilibrio justo al equipo. Luego de las dudas que surgieron post Godoy Cruz, todos pudieron entrenar con normalidad durante la semana y se estima que volverán a ser titulares.

Un once que comienza a salir de memoria

En la delantera, en tanto, la presencia de Mauricio Asenjo es una fija. El "9" es el mejor futbolista que tiene Los Andes y la gran carta ofensiva del elenco de Leonardo Lemos. Sus cinco goles en el torneo lo demuestran. Por eso, en el ataque, las dudas pasan por el socio del mendocino. El primero fue Mario Galeano, pero perdió su lugar con Camilo Viganoni y ahora, con la lesión de ex Tigre, el que se ganó el lugar fue el juvenil Facundo Villarreal.

El "Chaco", uno de los productos de las inferiores del club, se destacó en los últimos tres partidos, aunque en una posición en la que no había jugado antes. A pesar de que no es su posición habitual, se metió en la disputa por ser el socio de Asenjo y hoy, mientras esperan la recuperación de Viganoni, también aparece como una fija en el equipo.

En consecuencia, el once de Los Andes para recibir a Racing de Córdoba sería: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal.