Franco Rodríguez: "Desde donde me toque voy a apoyar"

Los Andes pasó una prueba de fuego venciendo a Godoy Cruz de Mendoza y el mediocampista Franco Rodríguez valoró el “esfuerzo” del equipo para conseguir el segundo triunfo de la temporada en el estadio Eduardo Gallardón que los dejó, al cierre de la 14º fecha, a dos puntos de Colón de Santa Fe.

“Muy contento por el esfuerzo que hizo el equipo y por los tres puntos que se quedaron en casa”, resaltó el oriundo de La Plata por el 1-0 ante el Tomba.

Los mendocinos son, a priori, uno de los candidatos a pelear el ascenso, buscando recuperar el lugar en la Primera División que perdieron en 2025. Por eso, y a pesar del cambio de entrenador -asumió Pablo De Muner hace dos partidos- para Los Andes representaba un desafío aún mayor.

Franco Rodríguez explicó que la idea fue “imponer nuestro juego, ir a buscarlo desde el primer minuto y una vez que conseguimos el gol también tratar de ir a buscarlo, pero estando un poco más cerrados y lo hicimos bien”.

La charla con Leonardo Lemos

La temporada comenzó con Franco Rodríguez como titular en las primeras nueve fechas. Luego del empate frente a San Telmo (0-0), en Lomas de Zamora, donde le atajaron un penal, salió del equipo que enfrentó a San Miguel en Los Polvorines. A partir de ese momento, Gabriel Cañete compartió la zona media con Sergio Ortiz.

Franco Rodríguez Franco Rodríguez viene siendo pieza de recambio para Leonardo Lemos.

“Con Leo (Lemos) tuve una charla. Con San Miguel él quería otra característica, que era un partido más trabado y yo lo entendí. Desde donde me toque voy a apoyar”, afirmó el volante formado en Estudiantes de La Plata.

Frente a San Miguel entró por Gabriel Cañete (a los 75 minutos), contra Colón de Santa Fe por Sergio Ortiz (a los 79m.), no entró ante Deportivo Morón y con Godoy Cruz de Mendoza volvió a hacerlo por el “Melli” Ortiz (a los 72m.).

El buen presente de Los Andes

Con siete fechas invicto (cuatro triunfos y tres empates) y con el arco menos vencido, Los Andes atraviesa por su mejor momento en la Primera Nacional, donde le costó acomodarse hasta la derrota contra Temperley. Luego fue el despegue que catapultó al Milrayitas a los primeros puestos de la zona A.

Franco Rodríguez y Fernández Colombo Tras el triunfo, Franco Rodríguez festeja con Fernández Colombo.

“Estamos planeando desde que arranca la semana de estar todos juntos, todos motivados. Los más grandes y el cuerpo técnico también hacen un gran trabajo para por ahí, a los que no nos toca, empujar de atrás para que estemos todos bien y creo que eso se ve también reflejado dentro del campo porque el que entra o el que sale es uno más y hay que aportar desde dónde sea”, manifestó el volante que también pasó por Sansinena, de General Daniel Cerri, durante la temporada 2022 del Torneo Federal A.

Se viene Racing de Córdoba, el próximo sábado a las 15, en el estadio Eduardo Gallardón. Cómo lo plantearán: “Igual que todas las semanas, los partidos de local ir a buscarlos como lo venimos haciendo, llegar al arco y convertir”.

Los Andes enfrentó a la Academia en 2025. Igualó 1-1 como visitante, con un gol agónico de Axel Páez; y venció 2-0 como local, con tantos de Matías González y Raúl Chamorro, en contra. Pablo Chavarría falló un penal.