Las chances de Los Andes en la Primera Nacional, según Franco Rodríguez

Los Andes se recuperó de la derrota en el clásico ante Temperley . El triunfo ante Chaco For Ever le dio oxígeno y ahora ya piensa en lo que será el encuentro de este sábado ante Acassuso como visitante. El Milrayitas buscará una nueva victoria para afirmarse entre los primeros ocho de su zona en la Primera Nacional .

Transcurridos 7 partidos , Los Andes suma 9 puntos, producto de 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Se encuentra en el octavo puesto de la Zona A y quiere empezar a encontrar la regularidad deseada en un torneo que promete ser apasionante hasta el final.

Un estadio de primera. Todo confirmado: Los Andes será sede de un partido de Copa Argentina

Gran noticia. Una promesa de Los Andes dirá presente en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Uno de los mediocampistas del equipo dirigido por Leonardo Lemos analizó la actualidad del Milrayitas . En ese contexto, Franco Rodríguez sostuvo: "Contra Chaco For Ever hicimos un buen partido. Nos costó recuperarnos de la derrota con Temperley, pero pudimos hacerlo y eso nos da confianza. El gol de Mauricio Asenjo contra Chaco nos dio tranquilidad para jugar a lo que sabemos y a ese camino apuntamos".

Además, hizo hincapié en la postura que toma el equipo cada vez que se pone en ventaja. A propósito, consideró que no se meten atrás porque quieren sino "porque el rival obliga a eso y son situaciones del partido para mejorar". Y agregó: "Nos estaba costando el triunfo de local, pero hacíamos méritos en todos los partidos y no se nos daba. Siempre intentamos y buscamos las formas para que los tres puntos se queden en casa. Ahora tenemos que hacerlo de visitante".

En relación al torneo, explicó: "Es muy parejo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera y el que sea más regular y tenga más mentalidad ganadora va a estar peleando ahí arriba. Nosotros vamos por buen camino y vamos a hacer todo lo posible para seguir manteniéndonos en la pelea".

rodriguez los andes Los Andes busca afirmarse en la Primera Nacional.

La seguidilla que se le viene a Los Andes en la Primera Nacional

El Milrayitas visitará este domingo a Acassuso y luego deberá afrontar una serie de partidos complejos ante los principales aspirantes al ascenso. Deberá chocar con San Telmo, San Miguel, Colón de Santa Fe, Deportivo Morón, Godoy Cruz y Racing de Córdoba, estos dos últimos seguidos como visitante.

Serán choques decisivos para saber si Los Andes puede estar en la pelea por los primeros puestos. Sin dudas, el equipo de Lomas de Zamora buscará salir con oxígeno de estos partidos complejos para saber si puede estar en la discusión grande en la Primera Nacional.