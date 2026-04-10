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10 de abril de 2026
¿Se dará?

Jonatan Cristaldo, y un mensaje para Los Andes: "Mi sueño de niño era jugar en el club"

Oriundo de Lomas de Zamora, el delantero mantiene un cariño especial por el Milrayitas y en una reciente entrevista deslizó sus ganas de jugar en el club.

Cristaldo expresó su deseo de niño: jugar en Los Andes.

Cristaldo expresó su deseo de niño: jugar en Los Andes.

Jonatan Cristaldo sorprendió en las últimas horas con una declaraciones que no pasó desapercibida por las calles de Lomas de Zamora. El reconocido delantero, hoy en Independiente Petrolero y dueño de una importante carrera, deslizó su deseo de jugar en Los Andes y poder retirarse en el club de su barrio.

El "Churry" Cristaldo, de 37 años, se crío en Villa Albertina y fue un asiduo visitante del estadio Eduardo Gallardón en su época de niño, ya que siempre fue a la cancha a ver al Milrayitas con su grupo de amigos. A partir de ahí generó un cariño especial por el club que lo volvió a exponer en las últimas horas, en la antesala del cruce de Racing, con el que salió campeón, y su actual equipo para la Copa Sudamericana.

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En una entrevista con Diario Olé, el experimentado atacante fue claro cuando le preguntaron si le gustaría retirarse en el fútbol argentino y si bien señaló que está "bien y cómodo" en Bolivia, el nombre de Los Andes apareció. "Una de las cosas que me queda pendiente es jugar en Los Andes", remarcó Cristaldo, más allá de que nunca jugó en el elenco de Lomas de Zamora.

Y al momento de explicar este deseo, también fue claro: "Yo me críe en Villa Albertina y siempre íbamos a ver a Los Andes con mis amigos. Por eso siempre dije que mi sueño era retirarme en Los Andes, ya que es el club de mi barrio. Es más, todos los veranos iba a probarme con mis amigos porque estaba de vacaciones en Vélez. Es por eso que una de las cosas que me queda de niño es lo de retirarme en Lomas, pero acá estoy bien y siento cómodo. La verdad que hoy no sé dónde me voy a retirar", señaló.

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El presente de Cristaldo, el jugador que quiere jugar en Los Andes

El delantero, formado en Vélez, fue campeón con Racing y tuvo un paso por Europa, se encuentra actualmente en el fútbol boliviano. En 2022, y tras un paso fugaz por Newell's, se sumó a Independiente Petrolero, su actual club. En este club, jugó la temporada 2022, la 2024 y la actual de 2026, con un total 42 partidos, 15 goles y 9 asistencia tras. En el medio jugó en Oriente Petrolero, defendiendo los colores de este equipo en 2023 y 2025, y allí completó 68 partidos, con 15 goles y cuatro asistencias.

Estos números hablan de la vigencia de este delantero que, con 37 años, suma 507 partidos como futbolista profesional, con un total de 135 goles y 38 asistencias.

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