Una promesa de Los Andes dirá presente en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Leandro Alegre, de Los Andes, participará de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

En medio de una semana de felicidad tras la necesaria victoria ante Chaco For Ever , Los Andes recibió otra buena noticia con la confirmación de la citación de Leandro Alegre para integrar el plantel de la Selección Argentina Sub-17 que participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud .

Alegre, de esta manera, será el representante del Milrayitas en el combinado nacional dirigido por Claudio Gugnali que buscará traerse una medalla de este evento multideportivo que se realizará en Panamá entre el 12 y 25 de abril.

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"Un reconocimiento al esfuerzo, compromiso y crecimiento de uno de nuestros pibes, reflejo del trabajo que se realiza en nuestras divisiones inferiores", celebró el club a través de sus redes sociales.

Con la confirmación de la convocatoria del mediocampista central de Los Andes, los clubes de Lomas de Zamora contarán con tres representantes, ya que Temperley aportará dos arqueros a la lista : Joaquín Albornoz y Joel Abregú.

Alegre, el talento que ilusiona a Los Andes

Con apenas 16 años, este joven mediocampista firmó su primer contrato como futbolista profesional. Lo hizo el año pasado cuando fue subido a Reserva tras destacarse en séptima división.

Sus buenos rendimientos le permitieron ser subido a primera de la mano de Leonardo Lemos y este año realizó su primera pretemporada con el plantel profesional, siendo el más joven de la delegación que viajó a Balcarce.

Alegre se destaca en la séptima división de Los Andes. El año pasado firmó su primer contrato con Los Andes.

En la actual temporada de la Primera Nacional, además, tuvo su primera citación al primer equipo, pero sólo integró el banco de suplente, ya que no sumó minutos en lo que fue la victoria por 2-0 ante Ferro.

Los otros futbolistas del Milrayitas en la Selección Argentina

Desde que la AFA comenzó a trabajar con combinado nacionales juveniles con futbolistas del ascenso, Los Andes tuvo varios futbolistas citados, entre ellos Facundo Villarreal, hoy en el plantel profesional, y Lucas Barrientos, que también fue convocado por Javier Mascherano a la Sub-20, entre otros.

Sin embargo, el único que participó de una gira internacional con la Albiceleste fue Tomás Bernardoni, quien en 2024 disputó seis partidos en Asia con el combinado nacional. Este delantero también había representado al país en taekwondo, coronándose campeón del mundo en Países Bajos.