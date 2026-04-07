Se confirmó la salida de un futbolista de Los Andes: qué ocurrió

Se confirmó la salida de un futbolista de Los Andes.

Mientras sigue la alegría por la victoria ante Chaco For Ever , Los Andes anunció la rescisión de contrato del mediocampista Francisco Funes, quien había llegado como refuerzo para la actual temporada de la Primera Nacional , luego de algunas semanas de incertidumbre sobre su futuro.

El volante central, que había llegado del fútbol venezolano, no formaba parte de la nómina de concentrados desde la derrota ante Defensores de Belgrano y tampoco aparecía dentro de los lesionados.

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Por este motivo, por los pasillos del estadio Eduardo Gallardón había comenzado a circular la versión de Funes había sido separado del plantel y la confirmación llegó en las últimas horas, después que el club confirmara la desvinculación del volante.

Y a través de un comunicado, explicó el motivo de la decisión. “Fue debido al incumplimiento de las obligaciones y compromisos que se exigen para formar parte del plantel profesional de fútbol”, subrayó la entidad que preside Omar Plaini .

Un corto paso por Los Andes

Funehttps://launion.com.ar/deportes/los-andes-oficializo-dos-nuevos-refuerzos-este-mercado-pases-n5439216s fue uno de los refuerzos que llegaron para afrontar la actual temporada de la Primera Nacional, pero su estadía en el club fue muy corta.

francisco funes los andes Francisco Funes jugó solo 15 minutos en Los Andes.

El mediocampista formó parte de los concentrados en los primeros tres partidos del año y sólo sumó 15 minutos en el empate 1-1 ante Ciudad Bolívar. Después integró el banco de suplentes ante Defensores de Belgrano, aunque no sumó minutos.

De esta manera, y tras la victoria del domingo, se confirmó la salida de Funes, quien no forma más parte del plantel que comanda Leonardo Lemos.