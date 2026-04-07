Se confirmó la salida de un futbolista de Los Andes: qué ocurrió

Por este motivo, por los pasillos del estadio Eduardo Gallardón había comenzado a circular la versión de Funes había sido separado del plantel y la confirmación llegó en las últimas horas, después que el club confirmara la desvinculación del volante.
Y a través de un comunicado, explicó el motivo de la decisión. “Fue debido al incumplimiento de las obligaciones y compromisos que se exigen para formar parte del plantel profesional de fútbol”, subrayó la entidad que preside Omar Plaini.
El mediocampista formó parte de los concentrados en los primeros tres partidos del año y sólo sumó 15 minutos en el empate 1-1 ante Ciudad Bolívar. Después integró el banco de suplentes ante Defensores de Belgrano, aunque no sumó minutos.
De esta manera, y tras la victoria del domingo, se confirmó la salida de Funes, quien no forma más parte del plantel que comanda Leonardo Lemos.