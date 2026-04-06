Mauricio Asenjo, goleador de Los Andes: "La victoria siempre viene con confianza"

Mauricio Asenjo quería revancha. El partido con Temperley ya es historia, pero le había quedado marcado. Por eso, el ‘9’ de Los Andes desató toda esa bronca contenida con el gol de cabeza que abrió el 2-0 sobre Chaco For Ever , con pedido de disculpas incluido. El Milrayitas se puso de pie y el objetivo es ir por más.

El equipo de L omas de Zamora se reencontró con el triunfo. Y el delantero mendocino sabe sobre su importancia. “Significa mucho, porque la necesitábamos. La victoria siempre viene con mucha más confianza, te hace que el equipo se suelte más”, explicó a LPF Play.

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Salvo el 2-0 en Caballito, Los Andes había tenido partidos favorables donde no se le dieron los resultados esperados. Por eso, la urgencia pasaba por ganarle al Negro para tomar confianza.

“Merecíamos en otros partidos, pero bueno, sobre merecimientos no se trata. Se trata de seguir laburando, esforzándote durante la semana para conseguir la victoria que es lo importante y te hace crecer como grupo”, destacó el delantero de 31 años.

El exBanfield no convertía desde la 2º fecha, en el 1-1 frente a Ciudad de Bolívar, uno de los equipos ascendidos desde el Torneo Federal A. Quiso el destino que Mauricio Asenjo anotara en el mismo arco donde falló el penal en el clásico del domingo pasado.

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“Fue una jugada que salió por el lateral izquierdo, me tira un buen centro (Peter Grance), cabeceo a contra pierna del arquero porque sabía que iba a achicar un poco y la verdad que entró muy bien, ajustada al palo”, contó sobre la acción ocurrida a los tres minutos.

Y, sobre lo que significó para él, afirmó que “todo ‘9’ necesita el gol para seguir creciendo como delantero y con la confianza de cada uno, personalmente también”.

Mensaje al hincha de Los Andes

Por último, le habló al hincha de Los Andes, al que le hizo un pedido especial: “Que confíen en este grupo, porque se entrega día a día, el cuerpo técnico hace todo lo posible para entregar la tarea para que nosotros sigamos creciendo como grupo y la verdad que necesito que confíen en nosotros y que nos den esa fuerza de afuera hacia adentro así seguimos creciendo dentro de la cancha”.

Mauricio Asenjo - Camilo Viganoni Mauricio Asenjo abraza a Camilo Viganoni, que marcó el segundo gol.

El oriundo de Rodeo de la Cruz, ciudad y distrito de Guaymallén, llegó a los nueve goles con la camiseta de Los Andes, siendo el quinto que anota en el estadio Eduardo Gallardón.

Los cuatro restantes fueron en la temporada 2025: Tristán Suárez (2-0), Deportivo Maipú de Mendoza (3-0), Quilmes (1-0) y Almagro (1-0). Este último aseguró la permanencia en la categoría.

Lo que viene para Los Andes

Por la 9º fecha de zona A, Los Andes visitará el próximo domingo 12 de abril a Acassuso, desde las 15.30, en el estadio Javier “Pipo” Marín, ubicado en Boulogne.

El Quemero, al igual que el Milrayitas, cosecha nueve puntos, pero este miércoles jugará el pendiente frente a F.C. Midland, en Libertad, a partir de las 20. Los dirigidos por Darío Lema metieron tres triunfos consecutivos en el arranque de temporada, pero ahora suman tres derrotas en serie.