Sebastián López, tras el triunfo de Los Andes: "No había tiempo para lamentos"

Los Andes se impuso 2 a 0 sobre Chaco For Ever por la octava fecha de la Primera Nacional . El Milrayitas necesitaba los tres puntos, después de lo que había sido la dura caída ante Temperley en el clásico, y supo reponerse en el Eduardo Gallardón ante su gente.

Con goles de Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni, el equipo dirigido por Leonardo Lemos consiguió su primera victoria como local en el torneo y apaciguo las aguas. De esta manera, se sacó la bronca y pudo festejar de local.

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El Milrayitas consiguió su primera victoria del año en el Eduardo Gallardón y comenzó a curar las heridas que dejó la derrota ante Temperley. Ahora, se ubica en zona de reducido con 9 puntos, producto de 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

A propósito, el arquero Sebastián López sostuvo: "Contra Temperley era el partido que nadie quiere perder y menos como se dio. Estamos con un sentimiento de bronca por perder en casa, obviamente que dolió, pero había que dar vuelta la página. Preparar un partido difícil, tenía su complicación. Si bien pudimos ganar 2 a 0, creo que era un rival duro por lo que veníamos viviendo en lo anímico. Se resolvió de la mejor manera, dejamos los 3 puntos en casa y hay que seguir fortaleciendo eso".

Asimismo, consideró que esta victoria "no sirvió para calmar las aguas sino que para tener esa fortaleza de volver a ganar en casa". Y agregó: "Teníamos la obligación de obtener un triunfo como local. Se vio reflejado en el festejo de los goles, el desahogo de todos. Habíamos tenido una charla que había que ganar para fortalecernos como grupo".

sebastian lopez Sebastián López, arquero y capitán de Los Andes.

Los Andes pretende hacerse fuerte en el Eduardo Gallardón

Hasta el momento, Los Andes no había podido ganar en Lomas de Zamora. Dos derrotas (ante Temperley y Defensores de Belgrano) y dos empates (ante Central Norte de Salta y Almirante Brown), habían sido la cosecha del equipo dirigido por Leonardo Lemos.

Con el triunfo ante Chaco For Ever, el Milrayitas quebró la mala racha, ya que no ganaba en el Gallardón desde septiembre del año pasado, cuando se impuso sobre Almagro.

"No nos podemos dormir, tenemos el compromiso de todos. Teníamos que abrir el marcador porque si no lo hacíamos se iba a complicar el desarrollo del juego, los delanteros son los primeros defensores asi que se vio un equipo totalmente comprometido", aseguró López.

Asimismo, apuntó a lo que se viene: "Necesitamos regularidad, ensamblar 3 triunfos seguidos. queremos ganar de visitante y afirmar esa posición en el reducido. No había tiempo para lamentos, así que tuvimos que fortalecernos después de la derrota con Temperley y tratar de sacar adelante esta situación".