"El objetivo de Los Andes es el Reducido", dijo Julián Rodríguez Vuotto

En Los Andes se disfruta el presente. Plantel, hinchas, cuerpo técnico, dirigentes, todos detrás de un sueño. La ilusión está latente, si bien queda un largo trecho por recorrer. Y Julián Rodríguez Vuotto no dudó en afirmar que “el Reducido” es el objetivo en esta temporada de la Primera Nacional.

Después de sortear una serie de partidos con rivales de fuste y salir bien parados, en Los Andes creen que están para pelearle a cualquiera. “El objetivo de Los Andes es entrar al Reducido, creo que estamos peleando para algo más, pero vamos a ir paso a paso, viendo con estos triunfos”, afirmó con la misma seguridad que muestra en cada duelo personal Rodríguez Vuotto.

El Milrayitas superó en un duro cruce a Godoy Cruz y se le viene Racing de Córdoba , nuevamente en el estadio Eduardo Gallardón , para revalidar el triunfo ante el Tomba. “Jugamos otra vez de local, después All Boys de visitante. Hay que estar con tranquilidad, con la gente que sigue acompañando. El grupo la verdad que está muy bien”, reconoció.

Rivales que salen a jugar es lo ideal para Julián Rodríguez Vuotto, aunque se corran riesgos, como en el segundo tiempo. Por eso, no dudó en calificar a Godoy Cruz como “un rival que va a pelear, tiene muy buenos jugadores, pero necesitábamos ganar, hacernos fuertes en casa. Sufrimos en el segundo tiempo, pero tenemos un arquerazo. Dimos un golpe lindo”, manifestó uno de los zagueros del equipo de Leonardo Lemos.

Sobre Racing de Córdoba: “Que vengan a jugar”

Y amplió: “Estos equipos que de entrada están para pelear lo bueno es que vienen a jugar de igual a igual. En el primer tiempo se vio que cuando vinieron de igual a igual los pasamos por arriba”.

El oriundo de Villa Luzuriaga, que se formó en River Plate, pasando luego por Soledade F.C. (Brasil), A.C. Barnechea y Santiago Morning (ambos de Chile) y Nueva Chicago, volvió a calificar como “duro” el próximo partido contra Racing de Córdoba. “Es otro partido duro, con otro rival que viene a querer ganar. Esperemos que vengan a jugar como Godoy Cruz y va a ser un lindo partido”, destacó el central de 26 años.

Después de dos fechas en las que le tocó cumplir otra función defensiva por la lesión de Julián Navas, volvió a acomodarse en la “cueva” junto a Daniel Franco. “Faltó ‘Juli’ (Navas), ‘Mauri’ (Asenjo), el técnico quería buscar altura para jugar de ‘4’. Creo que lo cumplí, lo hice bien, en la posición natural me siento más cómodo, jugué ahí toda la vida, así que muy contento”, finalizó.