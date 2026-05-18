Leonardo Lemos, sobre el presente de Los Andes: "Pudimos acomodarnos en un lugar hermoso"

Los Andes pisa fuerte en la Primera Nacional . Volvió a la victoria como local, bajó a uno de los candidatos como Godoy Cruz de Mendoza y se posicionó expectante en la zona A, a cuatro fechas del cierre de la primera rueda. “Contentos con esta recuperación”, afirmó el entrenador Leonardo Lemos .

El Tomba llegó a Lomas de Zamora habiendo cortado con cuatro partidos sin triunfos venciendo a Racing de Córdoba en el debut de Pablo De Muner como técnico, pero Los Andes cortó con dos empates en fila y llegó a las siete fechas invicto.

“Jugamos contra uno de los candidatos, un rival que está metido en la parte de arriba, que tiene pretensiones de volver rápido a Primera y con un gran plantel. Así que la idea fue tratar de quitarles la pelota, poder manejarla y aprovechar algunos sectores que veíamos que podíamos lastimarlos”, describió Leonardo Lemos sobre el plan de juego elaborado para enfrentar a los mendocinos.

En cuanto a la interpretación de lo ideado, el DT de Los Andes sostuvo que “en el primer tiempo se dio, convertimos el gol, generamos situaciones y ahí pudimos plasmar lo que queríamos. En el segundo tiempo nos costó, el rival se impuso en la tenencia y nos metieron muchos jugadores ofensivos. Se sufrió un poco, pero lo pudimos sacar adelante. Muy contento, orgulloso y agradecido de todo lo que entrega este plantel”.

Los Andes, de racha tras el clásico

La pregunta, después de perder el clásico, era cómo iba a responder Los Andes en adelante. Ese golpe fue el efecto anímico para recuperar energías y potenciar lo que se venía realizando. Cuatro victorias y tres empates marcan ese transitar.

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“Siempre poniendo la cara, la entrega no se discute. En el juego intentamos conectarnos, juntar pases, tratar de llegar por afuera, tener los ‘9’ adentro, es un poco la idea que buscamos desde que llegamos”, explicó Leonardo Lemos.

"Lo veníamos haciendo, el golpe del clásico se sintió, pero con mucho carácter, con mucha personalidad los chicos pudieron dar vuelta esta historia y acomodarnos en un lugar hermoso. Contentos con esta recuperación y con estos resultados que venimos sacando después de ese partido”, agregó.

Para qué está Los Andes

El Milrayitas cosechó un colchón importante de puntos (21) y tiene el arco menos vencido del torneo (cuatro en 13 partidos). Según el técnico, Los Andes está “para seguir tratando en cada partido ser competitivo y hacer una buena presentación. Recién pasamos el 30% del torneo, es poco lo que se ha jugado, pero a la vez es mucho, pero en definitiva todavía queda un tirón largo”.

Los Andes vs. Godoy Cruz Festeja Los Andes tras vencer a Godoy Cruz.

Agregó que “lo que tenemos en la cabeza, como hemos tenido desde el inicio, es tratar de cada partido hacer una buena presentación, sumar y sí darle alegrías a la gente, sobre todo de local que nos estaba faltando”.

Lo que viene: Racing de Córdoba

Los Andes volverá a jugar de local por la 14º fecha, frente a la Academia cordobesa, otro equipo que se armó para ser protagonista y mantiene un andar irregular, con cuatro partidos sin triunfos, entre ellos tres derrotas.

“Racing de Córdoba es un equipo que tiene buenos nombres, se armó también para pelear arriba, había empezado de esa manera, hoy por ahí está transitando una parte del torneo que no les salen las cosas, pero tiene jerarquía, es un equipo a respetar, que va a querer recuperarse acá, ojalá que no”, aventuró el oriundo de Quilmes con vistas al próximo desafío de Los Andes, el sábado 23, desde las 15, en el estadio Eduardo Gallardón.