Ojo, Los Andes: Ricardo Centurión será el jugador estrella de la Primera Nacional

La nueva temporada de la Primera Nacional tendrá una figura estelar: Ricardo Centurión . El ex Boca se convertirá en las próximas horas en el refuerzo estrella de Racing de Córdoba , que es uno de los rivales que tendrá Los Andes en la zona A, dando el gran golpe en este mercado de pases .

Centurión ya se encuentra en Córdoba para ultimar los detalles finales del contrato, de acuerdo a lo informado por La Voz de Interior, y de no mediar inconvenientes, este miércoles se incorporará los entrenamientos del equipo dirigido por Pablo Fornasari.

Esta noticia no pasa desapercibida por las calles de Lomas de Zamora , ya que el conjunto de Nueva Italia será uno de los rivales que tendrá el conjunto dirigido por Leonardo Lemos en la nueva temporada de la Primera Nacional.

Con este bombazo en el mercado de pases, Racing de Córdoba se posiciona como uno de los serios candidatos de la zona, dando un importante salto de calidad con la contratación de “Ricky” Centurión , que viene de hacer una buena campaña en Oriente Petrolero, en Bolivia: disputó 31 partidos, anotó nueve goles y brindó cuatro asistencias.

En Córdoba, ya dan por hecho la contratación del futbolista surgido en Racing de Avellaneda, que tuvo pasos por la Serie A de Italia y brilló con la camiseta de Boca Juniors. De acuerdo a las informaciones, este martes se cerró el acuerdo, pero no será anunciado de inmediato.

¿Cuándo enfrentará a Los Andes?

El fixture que se sorteó a mediados de diciembre dejó estipulado que el Milrayitas recibirá al conjunto cordobés en el estadio Eduardo Gallardón durante la primera rueda, pero sin saber que ahora tomaría otra notoriedad este compromiso.

La llegada de Centurión, que le dará un salto de calidad a la divisional, coloca al conjunto cordobés como un serio candidato y eso lo convierte en el rival a vencer, al que todos intentarán ganarle. Y Los Andes tendrá la oportunidad de dar ese golpe, con el aliento de sus hinchas, en la fecha 15 de la Primera Nacional.