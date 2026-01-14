miércoles 14 de enero de 2026
Lujo asegurado.

Ojo, Los Andes: Ricardo Centurión será el jugador estrella de la Primera Nacional

Racing de Córdoba, rival del Milrayitas, metió el bombazo del mercado de pases con la llegada del ex Boca. ¿Cuándo visitará el estadio Eduardo Gallardón?

Ricardo Centurión será refuerzo de Racing de Córdoba, rival de Los Andes.

La nueva temporada de la Primera Nacional tendrá una figura estelar: Ricardo Centurión. El ex Boca se convertirá en las próximas horas en el refuerzo estrella de Racing de Córdoba, que es uno de los rivales que tendrá Los Andes en la zona A, dando el gran golpe en este mercado de pases.

Centurión ya se encuentra en Córdoba para ultimar los detalles finales del contrato, de acuerdo a lo informado por La Voz de Interior, y de no mediar inconvenientes, este miércoles se incorporará los entrenamientos del equipo dirigido por Pablo Fornasari.

Barrientos deja Los Andes y buscará minutos en la Primera B.
Hasta luego.

Los Andes cede a dos de sus talentos a la Primera B
El entrenador de Los Andes dio la lista de los jugadores que irán a la pretemporada en Balcarce.
Los que viajan.

La lista de jugadores de Los Andes que formarán parte de la pretemporada en Balcarce

Con este bombazo en el mercado de pases, Racing de Córdoba se posiciona como uno de los serios candidatos de la zona, dando un importante salto de calidad con la contratación de “Ricky” Centurión, que viene de hacer una buena campaña en Oriente Petrolero, en Bolivia: disputó 31 partidos, anotó nueve goles y brindó cuatro asistencias.

En Córdoba, ya dan por hecho la contratación del futbolista surgido en Racing de Avellaneda, que tuvo pasos por la Serie A de Italia y brilló con la camiseta de Boca Juniors. De acuerdo a las informaciones, este martes se cerró el acuerdo, pero no será anunciado de inmediato.

¿Cuándo enfrentará a Los Andes?

El fixture que se sorteó a mediados de diciembre dejó estipulado que el Milrayitas recibirá al conjunto cordobés en el estadio Eduardo Gallardón durante la primera rueda, pero sin saber que ahora tomaría otra notoriedad este compromiso.

La llegada de Centurión, que le dará un salto de calidad a la divisional, coloca al conjunto cordobés como un serio candidato y eso lo convierte en el rival a vencer, al que todos intentarán ganarle. Y Los Andes tendrá la oportunidad de dar ese golpe, con el aliento de sus hinchas, en la fecha 15 de la Primera Nacional.

estadio eduardo gallardon los andes
Los Andes tendr&aacute; una visita de lujo en su estadio.

Los Andes tendrá una visita de lujo en su estadio.

