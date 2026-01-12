lunes 12 de enero de 2026
12 de enero de 2026
Todo lo que hay que saber.

Ya están los primeros partidos confirmados del año de Temperley y Los Andes en la Primera Nacional

Temperley y Los Andes comenzarán su temporada en febrero en la Primera Nacional. Desde la AFA ya anunciaron las dos primeras fechas del campeonato.

Los Andes y Temperley continúan con la pretemporada de cara a lo que será el inicio del torneo de la Primera Nacional. Tanto el Milrayitas como el Gasolero, cumplen con la parte más exigente de la preparación y realizan trabajos pensando en el comienzo del campeonato pactado para febrero.

En ese marco, desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron las dos primeras fechas del torneo. De esta manera, Temperley y Los Andes ya saben días y horarios para sus estrenos en la Primera Nacional.

Cuándo debutarán Temperley y Los Andes en la Primera Nacional

El estreno del Milrayitas en la Primera Nacional será el sábado 7 de febrero a las 17.45 ante Almirante Brown en el Eduardo Gallardón, mientras que el Gasolero debutará en la competencia el martes 10 de febrero desde las 20 ante Tristán Suarez en Ezeiza.

Por su parte, la AFA también adelantó los cruces de la segunda jornada. El viernes 13 de febrero desde las 20.30 Los Andes visitará a Ciudad Bolívar, mientras que Temperley recibirá a Agropecuario el domingo 15 de febrero desde las 19 en el Alfredo Beranger.

La programación completa de la fecha inicial de la Primera Nacional

Zona A

Sábado 7 de febrero

17.00: Acassuso vs Chaco For Ever

17.00: San Miguel vs Central Norte

17.00: Morón vs Defensores de Belgrano

17.45: Los Andes vs Almirante Brown

Domingo 8 de Febrero

17.00: San Telmo vs Ferro

17.00: All Boys vs Mitre (Santiago del Estero)

20.00: Racing de Córdoba vs Estudiantes

20.00: Godoy Cruz vs Ciudad de Bolívar

20.00: Colón vs Deportivo Madryn

Zona B

Viernes 6 de Febrero

21.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Midland

22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Colegiales

Sábado 7 de Febrero

17.00: Atlanta vs Quilmes

18.30: Atlético de Rafaela vs Almagro

20.00: San Martín (Tucumán) vs Patronato

Domingo 8 de Febrero

17.00: Güemes (Sgo. del Estero) vs Chicago

17.00: Chacarita vs San Martín (San Juan)

Martes 10 de Febrero

18.00: Agropecuario vs Deportivo Maipú

20.00: Tristán Suárez vs Temperley

La programación completa de la segunda fecha de la Primera Nacional

Zona A

Viernes 13 de Febrero

20.30: Ciudad de Bolívar vs Los Andes

21.00: Ferro vs San Miguel

21.30: Chaco For Ever vs San Telmo

Sábado 14 de Febrero

17.00: Acassuso vs Racing de Córdoba

17.00: Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz

19.00: Deportivo Madryn vs Morón

Domingo 15 de Febrero

17.00: Almirante Brown vs All Boys

18.00: Central Norte vs Colón

19.30: Mitre (Sgo. del Estero) vs Estudiantes

Zona B

Sábado 14 de Febrero

17.00: Almagro vs San Martín (Tucumán)

17.00: Colegiales vs Atlanta

19.30: San Martín (San Juan) vs Atlético Güemes (Sgo. del Estero)

20.00: Patronato vs Gimnasia y Tiro (Salta)

20.00: Quilmes vs Midland

Domingo 15 de Febrero

17.00: Chacarita vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

19.00: Temperley vs Agropecuario

20.00: Deportivo Maipú vs Atlético de Rafaela

Lunes 16 de Febrero

17.00: Nueva Chicago vs Tristán Suárez

