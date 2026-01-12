Ya están los primeros partidos confirmados del año de Temperley y Los Andes en la Primera Nacional

Los Andes y Temperley ya saben las dos primeras fechas de la Primera Nacional. Los Andes y Temperley aguardan el comienzo de la Primera Nacional.

Los Andes y Temperley continúan con la pretemporada de cara a lo que será el inicio del torneo de la Primera Nacional. Tanto el Milrayitas como el Gasolero, cumplen con la parte más exigente de la preparación y realizan trabajos pensando en el comienzo del campeonato pactado para febrero.

En ese marco, desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron las dos primeras fechas del torneo. De esta manera, Temperley y Los Andes ya saben días y horarios para sus estrenos en la Primera Nacional.

Cuándo debutarán Temperley y Los Andes en la Primera Nacional El estreno del Milrayitas en la Primera Nacional será el sábado 7 de febrero a las 17.45 ante Almirante Brown en el Eduardo Gallardón, mientras que el Gasolero debutará en la competencia el martes 10 de febrero desde las 20 ante Tristán Suarez en Ezeiza.

Por su parte, la AFA también adelantó los cruces de la segunda jornada. El viernes 13 de febrero desde las 20.30 Los Andes visitará a Ciudad Bolívar, mientras que Temperley recibirá a Agropecuario el domingo 15 de febrero desde las 19 en el Alfredo Beranger.

La programación completa de la fecha inicial de la Primera Nacional Zona A Sábado 7 de febrero 17.00: Acassuso vs Chaco For Ever 17.00: San Miguel vs Central Norte 17.00: Morón vs Defensores de Belgrano 17.45: Los Andes vs Almirante Brown Domingo 8 de Febrero 17.00: San Telmo vs Ferro 17.00: All Boys vs Mitre (Santiago del Estero) 20.00: Racing de Córdoba vs Estudiantes 20.00: Godoy Cruz vs Ciudad de Bolívar 20.00: Colón vs Deportivo Madryn Zona B Viernes 6 de Febrero 21.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Midland 22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Colegiales Sábado 7 de Febrero 17.00: Atlanta vs Quilmes 18.30: Atlético de Rafaela vs Almagro 20.00: San Martín (Tucumán) vs Patronato Domingo 8 de Febrero 17.00: Güemes (Sgo. del Estero) vs Chicago 17.00: Chacarita vs San Martín (San Juan) Martes 10 de Febrero 18.00: Agropecuario vs Deportivo Maipú 20.00: Tristán Suárez vs Temperley gasoleros y milrayitas Los Andes y Temperley aguardan el comienzo de la Primera Nacional. La programación completa de la segunda fecha de la Primera Nacional Zona A Viernes 13 de Febrero 20.30: Ciudad de Bolívar vs Los Andes 21.00: Ferro vs San Miguel 21.30: Chaco For Ever vs San Telmo Sábado 14 de Febrero 17.00: Acassuso vs Racing de Córdoba 17.00: Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz 19.00: Deportivo Madryn vs Morón Domingo 15 de Febrero 17.00: Almirante Brown vs All Boys 18.00: Central Norte vs Colón 19.30: Mitre (Sgo. del Estero) vs Estudiantes Zona B Sábado 14 de Febrero 17.00: Almagro vs San Martín (Tucumán) 17.00: Colegiales vs Atlanta 19.30: San Martín (San Juan) vs Atlético Güemes (Sgo. del Estero) 20.00: Patronato vs Gimnasia y Tiro (Salta) 20.00: Quilmes vs Midland Domingo 15 de Febrero 17.00: Chacarita vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 19.00: Temperley vs Agropecuario 20.00: Deportivo Maipú vs Atlético de Rafaela Lunes 16 de Febrero 17.00: Nueva Chicago vs Tristán Suárez

