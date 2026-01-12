Ya están los primeros partidos confirmados del año de Temperley y Los Andes en la Primera Nacional

Los Andes y Temperley ya saben las dos primeras fechas de la Primera Nacional.
Los Andes y Temperley aguardan el comienzo de la Primera Nacional.
Los Andes y Temperley continúan con la pretemporada de cara a lo que será el inicio del torneo de laPrimera Nacional. Tanto el Milrayitas como el Gasolero, cumplen con la parte más exigente de la preparación y realizan trabajos pensando en el comienzo del campeonato pactado para febrero.
En ese marco, desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron las dos primeras fechas del torneo. De esta manera, Temperley y Los Andes ya saben días y horarios para sus estrenos en la Primera Nacional.
Cuándo debutarán Temperley y Los Andes en la Primera Nacional
El estreno del Milrayitas en la Primera Nacional será el sábado 7 de febrero a las 17.45 ante Almirante Brown en el Eduardo Gallardón, mientras que el Gasolero debutará en la competencia el martes 10 de febrero desde las 20 ante Tristán Suarez en Ezeiza.
Por su parte, laAFA también adelantó los cruces de la segunda jornada. El viernes 13 de febrero desde las 20.30 Los Andes visitará a Ciudad Bolívar, mientras que Temperley recibirá a Agropecuario el domingo 15 de febrero desde las 19 en el Alfredo Beranger.
La programación completa de la fecha inicial de la Primera Nacional
Zona A
Sábado 7 de febrero
17.00: Acassuso vs Chaco For Ever
17.00: San Miguel vs Central Norte
17.00: Morón vs Defensores de Belgrano
17.45: Los Andes vs Almirante Brown
Domingo 8 de Febrero
17.00: San Telmo vs Ferro
17.00: All Boys vs Mitre (Santiago del Estero)
20.00: Racing de Córdoba vs Estudiantes
20.00: Godoy Cruz vs Ciudad de Bolívar
20.00: Colón vs Deportivo Madryn
Zona B
Viernes 6 de Febrero
21.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Midland
22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Colegiales
Sábado 7 de Febrero
17.00: Atlanta vs Quilmes
18.30: Atlético de Rafaela vs Almagro
20.00: San Martín (Tucumán) vs Patronato
Domingo 8 de Febrero
17.00: Güemes (Sgo. del Estero) vs Chicago
17.00: Chacarita vs San Martín (San Juan)
Martes 10 de Febrero
18.00: Agropecuario vs Deportivo Maipú
20.00: Tristán Suárez vs Temperley
La programación completa de la segunda fecha de la Primera Nacional
Zona A
Viernes 13 de Febrero
20.30: Ciudad de Bolívar vs Los Andes
21.00: Ferro vs San Miguel
21.30: Chaco For Ever vs San Telmo
Sábado 14 de Febrero
17.00: Acassuso vs Racing de Córdoba
17.00: Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz
19.00: Deportivo Madryn vs Morón
Domingo 15 de Febrero
17.00: Almirante Brown vs All Boys
18.00: Central Norte vs Colón
19.30: Mitre (Sgo. del Estero) vs Estudiantes
Zona B
Sábado 14 de Febrero
17.00: Almagro vs San Martín (Tucumán)
17.00: Colegiales vs Atlanta
19.30: San Martín (San Juan) vs Atlético Güemes (Sgo. del Estero)