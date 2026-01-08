Temperley tiene nuevo DT para la Reserva: Guillermo De Lucca

Temperley realizó cambios profundos en lo que respecta a la estructura del fútbol juvenil con miras al nuevo campeonato de la Primera Nacional . En diciembre confirmó a Fabián Salvatierra como nuevo coordinador y este jueves anunció la llegada de un nuevo DT para la Reserva: Guillermo De Lucca .

“Willy” De Lucca fue futbolista y entrenador del Gasolero en el pasado, y ahora asume este cargo en reemplazo de Gabriel Ostúa, quien no renovó su contrato con el club de cara al 2026 y no formará parte del nuevo proceso de las divisiones inferiores del Celeste.

Un año más. Qué dijo Ezequiel Mastrolía sobre su renovación en Temperley

Dos regresos. Kruger y Angelini: dos que vuelven a Temperley para pelear en la Primera Nacional

Al experimentado entrenador, de 52 años, lo une un fuerte lazo con los colores, ya que jugó con esa camiseta 151 partidos oficiales y también logró un ascenso, y eso fue clave para su elección.

De esta manera, con estos importantes retoques, Temperley inicia un nuevo proceso en las divisiones inferiores, teniendo como principal misión potenciar a los juveniles para que, en poco tiempo, el plantel profesional esté nutrido con varios chicos formados en el club.

Temperley apuesta por la experiencia

Además de destacarse como futbolista, De Lucca cuenta con una importante trayectoria como director técnico. Fue entrenador principal en muchos equipos del ascenso, entre ellos el Gasolero, y también fue ayudante de campo de Sebastián Battaglia en San Miguel y de Leandro Stillitano en Independiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TemperleyOK/status/2009279860464574787&partner=&hide_thread=false La Reserva tiene nuevo DT y es un histórico del Gasolero: Guillermo De Lucca, ex jugador de Temperley (151 partidos jugados), será el encargado de conducir a los juveniles durante el Torneo de Reserva de la temporada 2026.



¡Bienvenido a #LaFamiliaMásGrandeDelSur! pic.twitter.com/wvHHmCugsq — Club A. Temperley (@TemperleyOK) January 8, 2026

Su carrera comenzó en Tristán Suárez, después siguió en Temperley, donde dirigió en la temporada 2006 y 2007, y más tarde continuó en Argentino de Quilmes, San Martín de Burzaco (tuvo dos pasos), Chacarita, UAI Urquiza, Sportivo Italiano, Dock Sud (tres pasos) y Liniers. Su último equipo fue el Docke en la temporada 2025 de la Primera B.

De Lucca, en la historia grande de Temperley

El flamante nuevo entrenador de la Reserva del Celeste fue una de las figuras del equipo que, en 1999, logró el ascenso a la Primera B Nacional, tras vencer a Defensores de Belgrano en la final del Reducido.

temperley ascenso 1999 guillermo de lucca Un equipo que hizo historia en Temperley.

Ese equipo, dirigido por Héctor Ostúa, el padre de Gabriel, realizó una campaña muy buena desde que asumió el DT en la fecha 10, con 19 victorias, 6 igualdades y apenas 6 caídas. Por eso, todavía sigue presente en la memoria de los hinchas.

De Lucca, con seis goles, fue el tercer máximo anotador del equipo, detrás de Daniel Bazán Vera (29) y Diego Katip (14), pero sobre todo fue uno de los pilares del mediocampo de este recordado equipo de Temperley. Y ahora inicia una nueva etapa en el club.