Qué dijo Ezequiel Mastrolía sobre su renovación en Temperley

Ezequiel Mastrolía, una muralla para el arco de Temperley. Ezequiel Mastrolía renovó su contrato con Temperley por una temporada más.

Temperley comenzó con los trabajos de pretemporada y una de las buenas noticias fue la presencia de uno de sus mejores futbolistas durante el 2025. Ezequiel Mastrolía, el arquero del Gasolero, consiguió el récord de 22 vallas invictas en el último campeonato de la Primera Nacional y se convirtió en una de las piezas clave del equipo de Turdera.

De esta manera, la renovación de contrato fue algo que se hizo esperar durante las vacaciones, pero llegó. Ezequiel Mastrolía renovó su contrato con Temperley hasta diciembre de 2026 para seguir siendo el uno del ahora equipo dirigido por Nicolás Domingo.

ezequiel mastrolia gasolero Ezequiel Mastrolía renovó su contrato con Temperley por una temporada más. Qué dijo Ezequiel Mastrolía en su primer entrenamiento en Temperley del 2026 Para Ezequiel Mastrolía será su segunda temporada en Temperley, tras haber atajado en Once Caldas de Colombia durante 2023-2024. El arquero es uno de los jugadores que mantiene el Gasolero del año pasado, junto a Fernando Brandán, Gabriel Esparza, Leandro Lucero y Julián Carrasco, fueron parte de la idea de la Comisión Directiva para mantener la base del equipo que llegó al reducido pero no pudo construir el sueño del ascenso. Ahora buscará revancha.

"Es muy lindo volver a estar acá, volver a los entrenamientos. Son los primeros días, estamos conociendo al cuerpo técnico y a los nuevos compañeros que llegaron. Esta es la parte más dura y exigente, así que se está armando el grupo. La renovación fue rápida y fácil. De parte del club estaba la intención de que yo siga, también la mía, así que nos pusimos de acuerdo y renovamos", explicó el arquero que se inició en San Lorenzo de Almagro.

A su vez, consideró que es fundamental enseñarle a los jóvenes que vienen dando sus primeros pasos en la Primera División lo que significa jugar en Temperley: "Para los que tenemos varios años en Primera los tenemos que acompañar y es estar todos unidos. Es un trabajo de todos juntos. De parte nuestra siempre va a estar el compromiso, la entrega y las ganas de que salgan las cosas bien", reconoció. Ezequiel Mastrolía se convirtió en un baluarte del equipo durante la última temporada. Ahora va por más y con sed de revancha para buscar el ascenso deseado con Temperley a la máxima categoría del fútbol argentino.

