Facundo Kruger y Lucas Angelini: dos que vuelven a Temperley para pelear por un lugar en la Primera Nacional

Temperley dio inicio a la pretemporada bajo las ordenes de Nicolás Domingo . El Gasolero comenzó el nuevo año con vistas al inicio del torneo de la Primera Nacional y para ello contó con dos viejos conocidos en el plantel que regresaron de sus préstamos.

Tanto para Facundo Kruger como para Lucas Angelini será un desafío poder ganarse la confianza del entrenador, con el objetivo de ser considerados nuevamente. El delantero vuelve a Temperley tras dos temporadas en Barracas Central, aunque las lesiones le jugaron una mala pasada,. En tanto que el lateral izquierdo regresa tras lograr el ascenso con Estudiantes de Río Cuarto a la Liga Profesional.

Para Facundo Kruger será una nueva oportunidad la que se presenta en Temperley, ya que una lesión en los ligamentos le impidió tener la continuidad deseada en Barracas Central. El delantero que se inició en Cañuelas , supo ganarse un lugar en el Gasolero durante la campaña del equipo dirigido por Alejandro Orfila y a fuerza de goles el Guapo se fijó en él para jugar en Primera División.

"Estoy muy contento de volver, de prepararme de la mejor manera para lo que va a ser el año. Estoy feliz de tener una nueva oportunidad y con ganas de hacer mejor las cosas que cuando me fui de Temperley", aseguró el atacante en su primer entrenamiento.

El delantero tiene contrato con Temperley hasta diciembre de 2026 y confirmó que se queda para pelear por un lugar: "Ya estuvimos arreglando con los dirigentes, me quiero quedar para buscar mi mejor versión", expresó.

A su vez, también se refirió al choque que se dará por Copa Argentina ante Barracas Central. Curiosidades del destino, para Kruger puede ser su reestreno con la camiseta de Temperley ante su ex club.

"Es algo que podía pasar, pero estamos con las mejores expectativas. Si se llega a dar por Copa Argentina o por el torneo de la Primera Nacional bienvenido sea. Tenemos que fortalecernos como grupo y ahora la idea es arrancar y darle para adelante", sostuvo el delantero de 25 años de edad.

Lucas Angelini tendrá su tercer ciclo en Temperley

Para el lateral izquierdo será su tercera etapa en el Gasolero. Estuvo en Temperley del 2019 al 2021, su segundo ciclo fue del 2023 al 2024 y ahora regresó al club con el cual tiene contrato hasta diciembre de 2026.

"Estamos ultimando detalles para quedarme en Temperley, lo más probable es que me quede. Tenemos que trabajar con un objetivo claro, con la palabra en mente que es ascender y contagiar a los chicos nuevos lo que es el sentido de pertenencia de este club", aseguró el futbolista de 30 años de edad.

Además, agradeció a la gente de Temperley por el apoyo constante: "A lo largo del año sentí el apoyo de siempre por el reducido que estaba jugando con Estudiantes de Río Cuarto. En este último mes en las redes se hablaba si volvía o si me quedaba. Recibí muchos mensajes de aliento para que me vaya bien, siempre me pidieron que vuelva a vestir estos colores. De mi parte pienso que tenemos que empezar a construir este proyecto que ojalá que termine con un ascenso y nos encuentre a todos festejando", finalizó.