Temperley inició la pretemporada bajo el mando de Nicolás Domingo

Con la presentación oficial de Nicolás Domingo como nuevo entrenador y con muchas caras conocidas del último plantel, Temperley arrancó este viernes su preparación con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional , renovando la ilusión de pelear por el ascenso en el 2026.

Pasadas las 17, los futbolistas del Gasolero se presentaron en la cancha auxiliar del estadio Alfredo Beranger y tras la presentación oficial del nuevo DT, realizaron el primer entrenamiento, dando así el puntapié inicial de una nueva pretemporada.

El recorrido. Cuántos kilómetros recorrerán Los Andes y Temperley en el torneo de la Primera Nacional 2026

El primer entrenamiento de Temperley contó con un total de un total de 31 futbolistas, entre los que había muchas caras conocidas, ya que el club mantuvo una base importante del último plantel, y también hubo varios juveniles que buscarán ganarse un lugar en el plantel.

Del plantel anterior, de acuerdo a la nómina publicada por el medio partidario Locos X Temperley, estuvieron: el arquero Ezequiel Mastrolía; los defensores Valentín Aguiñagalde, Leandro Lucero y Lorenzo Monti; los mediocampistas Luciano Nieto, Adrián Arregui , Agustín Toledo, Juan Frías y Julián Carrasco; y los delanteros Gabriel Hauche, Gabriel Esparza, Franco Ayunta y Fernando Brandán.

En tanto, los chicos formados en el club que estuvieron en el primer día de trabajo de Nico Domingo fueron los siguientes: los arqueros Lisandro Morrone, Exequiel Quintana y Joel Abregú; los defensores Franco Tirotta, Matías Calzón y Nicolás Ávalos; el mediocampista Lucas Richarte; y los delanteros Francisco Silva, Jonathan Díaz, Lautaro Torres, Lucas Gaona y Bautista Fernández.

temperley-pretemporada-1 El día 1 de la pretemporada de Temperley contó con 31 futbolistas. club Temperley

A esta lista de futbolistas hay que agregarle el regreso del arquero Jerónimo Pourtau, de los defensores Lucas Angelini y Oswaldo Pacheco, y del delantero Facundo Krüger, quienes volvieron de sus respectivos préstamos y deberán definir su futuro. El que no estuvo fue Pedro Souto, otro de los que debía regresar al club.

Con este panorama, y a la espera de los refuerzos, los próximos días en Temperley serán muy importante para definir quiénes serán los futbolistas que formarán parte del nuevo plantel y quiénes serán cedidos a préstamo en el 2026.

Los primeros refuerzos para la Primera Nacional

Las únicas caras nuevas en este regreso a las prácticas del Celeste fueron las de mediocampista Gerónimo Tomasseti y el marcador central Santiago Flores, quienes se sumaron al plantel y en los próximos días firmarán sus respectivos contratos para convertirse en los primeros refuerzos del equipo.

Tomasseti llega a préstamo desde Belgrano, pero su último equipo fue Ferro, en el que jugó las últimas dos temporadas y disputó 44 partidos, con un gol y una asistencia. Flores, en tanto, llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata, pero su último club fue Independiente Rivadavia.

Así, de esta manera, en Temperley metieron primera y arrancaron su puesta a punto con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional.