Temperley visita a Chacarita con la ilusión de sumar otro triunfo

Temperley quiere seguir por la senda de los buenos resultados después de ponerle final a su racha adversa con el triunfo ante San Martín de San Juan y este domingo buscará repetir ante Chacarita , esta vez de visitante, por la fecha 17 de la Primera Nacional .

El partido entre el Gasolero y el Funebrero arrancará a las 15.30, contará con al arbitraje de Pablo Giménez y será televisado LPF Play. Se disputará en el estadio que lleva el mismo nombre del club, ubicado en Villa Maipú, donde el equipo de Nicolás Domingo buscará sumar otro buen resultado.

Desahogo. Pacheco destacó las claves de un triunfo que se hizo esperar

Temperley no gana en condición de visitante desde la victoria en el clásico ante Los Andes , mientras que Chacarita acumula cuatro triunfos en fila en su estadio . Por eso, para el visitante será un exigente examen, clave para acentuar su recuperación.

Sin bajas por lesiones ni suspensiones, Domingo tendrá a disposición a todos los futbolistas que jugaron como titulares ante el Santo sanjuanino y por eso, de no mediar complicaciones de último momento, repetiría la formación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TemperleyOK/status/2063399038183989516&partner=&hide_thread=false Estos son los convocados por Nicolás Domingo para visitar a Chacarita por la fecha 17 de la Primera Nacional. pic.twitter.com/mE6sI0uihF — Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 6, 2026

Esto es una gran noticia para el joven entrenador porque, por tercer partido consecutivo, pondrá mantener el mismo 11 inicial y eso es fundamental para seguir consolidando su idea de juego.

Chacarita va por otra victoria de local

El equipo de San Martín levantó desde la llegada de Cristian Grabinski y sus números los obtuvo en condición de local, donde acumula cuatro victorias de manera consecutiva, con 6 goles a favor y ninguno en contra.

Por eso, sostenido de la solidez defensiva, el Funebrero se hace fuerte en su cancha y eso es lo que buscará ratificar ante Temperley. Para conseguirlo, el DT repetiría equipo.

Posibles formaciones

Chacarita: Enrique Bologna; Francisco Facello, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes, Nicolás Cháves; Alvaro Cuello, Tomás Pérez Serra, Mario Sanabria, Sebastián Ramírez; Maximiliano Meléndez y Juan Barbieri.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Franco Díaz, Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger.

Hora: 15.30. Árbitro: Pablo Giménez. Cancha: Chacarita.