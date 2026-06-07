La película "Los pájaros", de Alfred Hitchcock, será una serie

La pelicula "Los pájaros" será una serie.

En 1963 se estrenó “Los pájaros”, uno de los clásicos de terror del cine y de la filmografía de Alfred Hitchcock . La película, basada en el relato de Daphne du Maurier , se centraba en el ataque de unas aves enloquecidas, regresa en el formato de una serie.

El proyecto, que ya cuenta con la ganadora de un Emmy Sarah Snook como protagonista y con Tom Spezialy como guionista, se está presentando a los posibles compradores. Se trata de una producción de Universal International Studios y Heyday Television.

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La serie de “Los pájaros” será una "reinterpretación visceral y actual del clásico de Hitchcock", ambientada en Alaska y con un misterioso asesinato como eje central.

Emmy Sarah Snook dará vida a Myra Massey , una magistrada itinerante que regresa a su aislada ciudad natal para encontrarse con el cadáver de una persona de su infancia, lo que la obliga a implicarse en el caso más allá de su deber profesional y mientras se enfrenta a una naturaleza hostil.

La serie llevaba más de un año en fase de desarrollo. Ya en junio del año pasado, durante el SXSW de Londres de 2025, Sue Gibbs, directora de desarrollo de Heyday Television, abordó el proyecto.

image La clásica película será una serie.

La película de Alfred Hitchcock, aunque se inspiraba en el relato de la autora de Rebecca, lo hacía solo muy vagamente, tomando la premisa del ataque de los pájaros y poco más.

Por lo pronto, la serie promete diferenciarse de ambas obras, presentando un personaje principal y una ambientación totalmente distintas.

A lo largo de los años hubo varias tentativas de hacer una nueva versión de “Los pájaros”, si bien ninguna acabó llegando a buen puerto.