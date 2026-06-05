viernes 05 de junio de 2026
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5 de junio de 2026
Buena semana.

Temperley prepara el equipo para visitar a Chacarita: ¿habrá cambios?

Tras la victoria ante San Martín de San Juan, Temperley recuperó la tranquilidad y Nicolás Domingo trabajará sin problemas para armar el equipo.

Temperley cortó la racha de malos resultados.

Temperley cortó la racha de malos resultados.

Temperley cortó la racha de malos resultados y recuperó tranquilidad con miras a los últimos partidos de la rueda inicial de la Primera Nacional. El triunfo ante San Martín de San Juan lo acercó nuevamente a la zona de Reducido y el partido del domingo ante Chacarita, de visitante, será clave para confirmar su levantada.

Con ese objetivo en mente, el entrenador Nicolás Domingo empezó a trabajar en el armado del equipo para el próximo encuentro y por primera vez, desde el clásico frente a Los Andes, lo hace sin la mochila de la seguidilla adversa y con la seguridad de haber encontrado una base del equipo.

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Temperley cortó la sequía ante San Martín de San Juan

Domingo repitió el equipo en los últimos dos encuentros y esto es una señal positiva de cara a lo que viene. A pesar del empate ante Nueva Chicago, el DT repitió la alineación titular ante el "Santo" sanjuanino y esa reafirmación tuvo su premio: victoria de local para dejar en el olvido los traspiés de las últimas jornadas.

Lo que dejaron estos dos partidos fue la consolidación de Franco Díaz como socio de Adrián Arregui en la mitad de la cancha, la aparición de Pedro Souto como volante por la izquierdo (anotó en ambos encuentros) y el destape de Gabriel Hauche, quien también tuvo un rol clave tanto en Matadores como en Turdera.

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Pedro Souto convirtió en los últimos dos partidos de Temperley.

Pedro Souto convirtió en los últimos dos partidos de Temperley.

Por este motivo, de cara al partido ante Chacarita, Nicolás Domingo no tiene demasiadas dudas y de no aparecer inconvenientes en lo que resta de la semana, mantendría a los mismos titulares. Sin suspendidos ni lesiones graves, el DT cuenta con todos los jugadores a disposición y sobre esa base avanzará en las últimas dos prácticas.

Una de las pocas dudas del entrenador estaría en el puesto del delantero de área. Si bien Facundo Krüger no pudo convertir, hoy estaría un escalón arriba de los otros competidores, aunque el entrenador también podría optar por Marcos Echeverría o Nicolás Molina.

¿Hay jugadores de Temperley al límite de amarillas?

De acuerdo a los últimos registros publicado por el club, el plantel no tiene ningún futbolista con cuatro amarillas, aunque tiene varios con tres y justamente son los que le cambiaron la cara al equipo en el inicio de esta recuperación: Gabriel Hauche, Franco Díaz y Pedro Souto.

Los tres deberán cuidarse en los próximos partidos, ya que Temperley se jugará mucho después del cruce ante el Funebrero. Esto se debe a que, a partir de las fecha 18, tendrá tres partidos seguidos de local, en los que el Gasolero deberá sumar la mayor cantidad de puntos posible para recuperar el terreno perdido y afianzarse como animador del torneo. Y tanto Hauche como Díaz y Souto son fundamentales en el andamiaje del equipo.

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