lunes 20 de julio de 2026
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20 de julio de 2026
Mal momento.

El drama que vivió Wanda Nara durante la final del Mundial 2026

Wanda Nara recibió una terrible noticia mientras estaba presenciando la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

Wanda Nara pasó un gran momento.&nbsp;

Wanda Nara pasó un gran momento. 

De todos modos, sobre el final del partido, reveló que atravesó un momento muy complicado, donde estuvieron involucrados sus propios hijos.

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A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara contó que, mientras estaba presenciando la final del Mundial 2026, delincuentes ingresaron a su casa de campo en la ciudad de Milán.

El posteo de Wanda Nara.

El posteo de Wanda Nara.

El posteo de Wanda Nara

Wanda Nara explicó que recibió la noticia en medio del partido y que decidió retirarse antes para regresar junto a su familia, luego de confirmar que sus hijos estaban bien.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", escribió la conductora en sus redes sociales. Luego, agradeció el trabajo de las autoridades al señalar: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos".

Wanda Nara explicó cuáles serán los próximos pasos tras el robo y confirmó que ya está organizando su regreso. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.

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