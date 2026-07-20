El drama que vivió Wanda Nara durante la final del Mundial 2026

Wanda Nara estuvo presente en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España y había viajado para asistir al partido como parte de un compromiso laboral. Desde el estadio compartió imágenes desde el estadio junto a Zaira Nara y Pampita.

De todos modos, sobre el final del partido, reveló que atravesó un momento muy complicado, donde estuvieron involucrados sus propios hijos.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara contó que, mientras estaba presenciando la final del Mundial 2026, delincuentes ingresaron a su casa de campo en la ciudad de Milán.

Wanda Nara explicó que recibió la noticia en medio del partido y que decidió retirarse antes para regresar junto a su familia, luego de confirmar que sus hijos estaban bien.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", escribió la conductora en sus redes sociales. Luego, agradeció el trabajo de las autoridades al señalar: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos".

Wanda Nara explicó cuáles serán los próximos pasos tras el robo y confirmó que ya está organizando su regreso. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.